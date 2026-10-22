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В Сеченовском Университете провели пятитысячную робот-ассистированную операцию

В 2015 г. в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского Университета была проведена первая в истории университета операция с применением роботической хирургической системы «Да Винчи». Операция прошла в Клинике урологии им. Р.Н. Фронштейна, управлял роботом Евгений Шпоть. Сегодня использование роботических систем в Клиническом центре вошло в рутинную практику, количество операций преодолело рубеж в 5 тыс, а перечень направлений – становится шире с каждым годом. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Сейчас в распоряжении хирургов Сеченовского Университета есть три роботические хирургические системы: DaVinci Si, DaVinci Xi и Edge Medical. Также в травматологии и ортопедии применяется активная роботическая установка Cuvis для эндопротезирования крупных суставов. На этих системах работают урологи, абдоминальные хирурги, колопроктологи, торакальные хирурги, акушеры-гинекологи, а с 2024 г. также и сердечно-сосудистые хирурги. В 2025 г. была выполнена почти 1 тыс. операций на роботе – такие показатели позволяют находиться университету в топ-10 роботических хирургических центров страны.

Роботическая программа началась в Сеченовском Университете 12 лет назад. Первой роботической операцией стала радикальная простатэктомия – тогда наиболее часто выполняемая операция в мире. Роботическая система помогает хирургам выполнять эту операцию максимально точно за счет претензионных движений инструментов, дополнительных степеней свободы движения в ограниченной анатомической зоне, а также реального трехмерного изображения на мониторе. Робот позволяет получить не только превосходные онкологические результаты, но и максимальную функциональность после операции - удержание мочи и сохранение эрекции у мужчин.

Рассказывает Евгений Шпоть, заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета: «Несмотря на то, что в 2015 г. в России уже было достаточное количество роботичееских установок, урологи Сеченовского Университета стали первыми по многим направлениям. Так, впервые в России мы выполнили роботическую радикальную робот-ассистированную цистэктомию с формированием нового мочевого пузыря (операция Штудера). Удаление опухоли почки с использованием трехмерного моделирования в условиях нулевой ишемии и ретроперитонескопическим доступом, U-образная кишечная пластика мочеточников и мочевого пузыря после лучевой терапии – эти операции впервые в истории отечественной клинической практики были проведены в Клинике урологии им. Р.Н. Фроншетейна».

Появление последней модификации системы – DaVinci Хi – полностью изменило хирургию в колопроктологии. Прежде всего при удалении рака прямой кишки у пациентов с так называемым трудным тазом (больные с ожирением) и узким длинным тазом. В Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского Университета первыми в стране начали использовать роботические системы при проведении 3D-лимфодисекции, в лечении нижнеампулярного и раконального канала. Одними из первых в мире стали использовать робота для удаления ретроректальных образований.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

С 2024 г. робот DaVinci стали использовать в кардиохирургии. Всего за два года Сеченовский Университет вошел в число лидеров по спектру и количеству выполняемых робот-ассистированных операций на сердце в России. Аортокоронарное шунтирование, вмешательства на брюшном отделе аорты, митральном клапане, при миксомах сердца – сегодня все эти операции в Клинике сердечно-сосудистой хирургии выполняются с применением робота.

Чтобы хирург мог управлять роботом, нужно пройти серьезную кривую обучения, безукоризненно освоив и «большую», и лапароскопическую хирургию. Сегодня робот-ассистированные технологии – вершина хирургии, о какой бы анатомической области не шла речь. В некоторых случаях применение робота бывает более трудозатратным для хирурга, но однозначно оправданным – у пациента не будет серьезной хирургической травмы, и он сможет вернуться к привычному образу жизни уже через несколько дней.

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