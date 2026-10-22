В поселке Рябинино Пермского края появился оптический интернет «Ростелекома»

Жильцы 306 частных домов поселка Рябинино Чердынского муниципального округа Пермского края получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету и современным цифровым сервисам. Это стало возможным благодаря завершению строительства волоконно-оптического канала связи компанией «Ростелеком». В основе телекоммуникационной инфраструктуры — технология GPON (Gigabit Passive Optical Network). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специалисты провайдера проложили более 5 км кабельных линий и сейчас поэтапно подключают абонентов. Новая сеть охватила дома на улицах Ленина, Лесной, Логовой, Молодежной, Октябрьской, Первомайской, Северной, Советской, Сплавщиков и Уральской.

Оптический кабель мастера заводят напрямую в дома, что гарантирует стабильную скорость интернет-соединения даже в часы пиковых нагрузок. Высокая пропускная способность канала позволяет всей семье одновременно пользоваться интернетом, телефонией, умным видеонаблюдением и другими современными цифровыми сервисами без потери качества.

Ольга Шарова, жительница Рябинино: «Раньше приходилось довольствоваться только мобильным интернетом, но зимой из-за непогоды связь часто пропадала. Для меня это было серьезной проблемой: я работаю удаленно, и перебои мешали полноценно трудиться и вовремя отправлять результаты проектов. Теперь, когда провели оптику, уверена, что работать из дома и вечерами смотреть фильмы с семьей станет комфортнее. Для нашего поселка быстрый интернет — большой шаг вперед».

Рябинино ведет свою историю с апреля 1923 г. — тогда поселок назывался Муромцево в честь лесничего П. П. Муромцева, выделившего здесь участки земли. Современное название он получил в 1930 г.: по одной из версий, из-за обилия рябин в окрестностях, по другой — по названию местной реки Рябиновки. Поселок известен своей непростой историей, связанной с лесосплавом, а также богатым культурным и архитектурным наследием. Сегодня в истории Рябинино появилась еще одна важная веха — современная цифровая инфраструктура.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «За месяц мы построили в Рябинино сеть связи, способную выдержать любые нагрузки. На первом этапе оптикой в поселке будет охвачено 85% домовладений — и это не просто техническая задача, а вклад в качество жизни людей. Теперь дети смогут учиться дистанционной наравне с городскими сверстниками, старшее поколение — записываться к врачу и получать медицинские консультации онлайн, молодые специалисты — работать из дома удаленно, а местный бизнес — полноценно развиваться, принимая онлайн-платежи и продвигая свои товары и услуги. Мы стремимся, чтобы цифровые возможности были доступны каждому, вне зависимости от географии — мегаполис это или глубинка».

Андрей Хорошев, и.о. министра информационного развития и связи Пермского края: «Приоритет для нас — обеспечение надежной сотовой связью и быстрым интернетом жителей Прикамья. Благодаря нацпроекту "Экономика данных" доступ к современным видам связи уже есть у 99% населения региона. Это создает новые возможности для работы, образования и отдыха, а еще — использования десятков государственных и муниципальных услуг онлайн».

С начала 2026 г. «Ростелеком» подключил к оптическому интернету около 5,5 тыс. домохозяйств частного сектора в 59 населенных пунктах Пермского края. До конца 2026 г. компания планирует охватить еще 3 тыс. семей.