«Руконтекст» запускает ИИ-помощника «Контекстум»: работа по стандартам вузов, издательств и ГОСТ

Российский разработчик систем обнаружения текстовых заимствований «Руконтекст» запустил ИИ-помощника «Контекстум». Ассистент работает прямо в интерактивном просмотре проверки и помогает студентам, аспирантам, научным сотрудникам и авторам оформлять работы по требованиям вузов, научных журналов и издательств. Он видит документ целиком вместе с результатами проверки и берет на себя техническую работу с текстом. Об этом CNews сообщили представители ООО «НЦР «Руконт».

Нейросети стали обычным инструментом студентов: по данным исследования НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), их используют более 88% учащихся при подготовке письменных работ и к экзаменам. Под вопросом оказался и сам формат письменной работы: в мае 2026 г. министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил, что из-за развития ИИ от письменных дипломов придется отказаться в пользу устного экзамена. Вузы тем временем вводят собственные правила: регламент РГГУ, например, допускает ИИ для редактирования и технических операций, не связанных с содержанием работы, но запрещает выдавать сгенерированный текст за самостоятельный и ссылаться на непроверенные источники. Граница проходит между технической помощью и подменой авторства, а для технической части универсальные чат-боты не предназначены: они не знают актуальных редакций ГОСТ, не учитывают требования конкретного вуза и видят только скопированный фрагмент текста.

«Контекстум» работает с ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.108-2022, ГОСТ 7.1-2003, APA 7, Chicago, MLA и IEEE, а с требованиями вуза или журнала – по присланному образцу. Помощник правит текст, таблицы, формулы и подписи, оформляет цитаты и список литературы, проверяет нумерацию рисунков и таблиц, сверяет ссылки в тексте с библиографией и ищет орфографические ошибки. Правки он вносит по месту с сохранением верстки, а правку, которая «сломала» бы страницу, не вносит и объясняет почему. Каждая правка создает новую версию документа: любую можно скачать, оригинал остается нетронутым, а последний шаг отменяется одной кнопкой.

В сервисе также работает ИИ-детектор, поэтому разработчики отдельно проработали этику работы с текстом. «Контекстум» не переписывает заимствованный текст ради процента оригинальности и вместо этого предлагает оформить прямую цитату в кавычках и ссылку на источник. На просьбу переписать фрагменты, отмеченные как текст ИИ, помощник предупреждает: даже продвинутые нейросети распознаются детекторами ИИ-генерации, и переписанное, скорее всего, будет отмечено снова.

Помощник также проверяет структуру и логику работы. Во введении он показывает, сформулированы ли цель, задачи, объект и предмет исследования, и выводит результат в таблице с предложениями по исправлению. В заключении сверяет, соответствуют ли выводы задачам и достаточно ли полно они подытоживают содержание. По запросу «Контекстум» составляет развернутое резюме и переводит аннотацию и введение на другой язык с сохранением исходного форматирования.

«Мы внедрили такого помощника, чтобы снять с авторов груз оформления и последствий технических ошибок. Наша цель – чтобы ни одна работа не была отклонена из-за неправильно оформленной ссылки или несоответствия выводов задачам. Помощник упрощает работу с документом, делая ее более комфортной и продуктивной. Теперь наши пользователи могут пройти путь от черновика до оформленной публикации, не покидая платформу», – сказал Максим Дымков, генеральный директор ООО «НЦР «Руконт».

«Контекстум» уже доступен всем пользователям «Руконтекста».