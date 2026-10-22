R&D-центр холдинга «Кордиант» в 4 раза нарастил динамику разработки новых шин и запустил проект «Виртуальный полигон»

Научно-технический центр (НТЦ) «Интайр» холдинга «Кордиант» ускорил разработку новых шин за счет ряда комплексных мер, в том числе развития системы расчетов и проектирования «Виртуальный полигон». Благодаря изменениям компания запускает в производство в 4 раза больше новых товарных наименований в год, чем в 2018-2022 гг. Об этом CNews сообщил представитель «Кордианта».

В настоящее время неотъемлемым этапом разработки новых линеек шин является моделирование их поведения на дороге и прогнозирование потребительских свойств путем специальных расчетов. Проводимые расчеты показывают свойства будущей шины в понятных разработчику терминах.

Сотрудники НТЦ «Интайр» проводят расчет как статических (деформированный контур, запас прочности силовой конструкции, показатели боковой, продольной, угловой и радиальной жесткости, распределение давлений в пятне контакта шины и др.), так и динамических (оценка управляемости, расчет потерь на качение, скорость аквапланирования, износ рисунка протектора, решение тепловой задачи, наезд шины на препятствия и др.) свойств шин.

На первом этапе сотрудники НТЦ «Интайр» на основе конструкторской документации в специализированной программе создают осесимметричную 2D-модель шины – ее виртуальный чертеж в разрезе, который обладает свойствами симметрии вокруг оси вращения колеса. Эта цифровая двухмерная модель отражает детализированное распределение материалов в шине и гиперупругие свойства резиновых смесей, от которых напрямую зависит напряженное состояние конструкции. Компьютерная модель ведет себя как настоящая шина: идет посадка на обод, надув внутренним давлением, нагружение весом автомобиля. На 2D-модели можно сразу увидеть критические зоны потенциального разрушения, где материалы в шине слишком сильно перегружаются и деформируются.

Далее инженеры разрабатывают 3D-модель для учета детализированного рисунка протектора модели. Это позволяет рассчитывать напряжения в деталях конструкции, прогнозировать параметры пятна контакта, распределение контактных давлений. Это лишь некоторые простые примеры существующих подходов в моделировании и расчетах.

Развитие автомобилестроения и переход отрасли на цифровые двойники транспортных средств требуют наличия полноценного инструментария для виртуальной оценки управляемости, устойчивости и тормозной динамики автомобилей на ранних стадиях проектирования с учетом влияния автомобильных шин. Сегодня R&D-центр холдинга «Кордиант» развивает проект «Виртуальный полигон», в рамках которого инженер сможет моделировать на компьютере реальные лабораторно-дорожные испытания. В качестве входящей информации задается конфигурация трассы, моделируется автомобиль с учетом его подвески. Модели шин включают в себя результаты комплексных расчетных или натурных испытаний по определению их динамических характеристик в разных режимах нагружения и полностью передают особенности их поведения. Конструкция шины, рисунок протектора и рецептуры резиновых смесей оказывают существенное влияние на итоговый результат и могут быть оптимизированы под заданные требования.

На ближайшее время запланировано дальнейшее развитие проекта «Виртуальный полигон»: совместно с отечественными и зарубежными университетами и инжиниринговыми центрами будут разработаны цифровые модели различных типов автомобилей, которые позволят осуществлять моделирование и расчеты шин с привязкой к характеристикам конкретного вида транспортного средства.

«По итогам января-июня 2026 г. холдинг «Кордиант» занял первое место в производстве легковых шин с долей 30%. Как лидер отрасли мы активно развиваем R&D-направление. В частности, используемые нами современные технологии моделирования шин существенно повышают точность разработок и ускоряют процесс вывода на рынок новых линеек продукции. Подразделения Научно-технического центра «Интайр» на всех наших предприятиях применяют передовые методы проектирования шин, что позволяет нам ежегодно увеличивать количество новинок в продуктовом портфеле и предлагать покупателю максимально качественный, надежный продукт», – сказал генеральный директор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев.