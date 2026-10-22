CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

R&D-центр холдинга «Кордиант» в 4 раза нарастил динамику разработки новых шин и запустил проект «Виртуальный полигон»

Научно-технический центр (НТЦ) «Интайр» холдинга «Кордиант» ускорил разработку новых шин за счет ряда комплексных мер, в том числе развития системы расчетов и проектирования «Виртуальный полигон». Благодаря изменениям компания запускает в производство в 4 раза больше новых товарных наименований в год, чем в 2018-2022 гг. Об этом CNews сообщил представитель «Кордианта».

В настоящее время неотъемлемым этапом разработки новых линеек шин является моделирование их поведения на дороге и прогнозирование потребительских свойств путем специальных расчетов. Проводимые расчеты показывают свойства будущей шины в понятных разработчику терминах.

Сотрудники НТЦ «Интайр» проводят расчет как статических (деформированный контур, запас прочности силовой конструкции, показатели боковой, продольной, угловой и радиальной жесткости, распределение давлений в пятне контакта шины и др.), так и динамических (оценка управляемости, расчет потерь на качение, скорость аквапланирования, износ рисунка протектора, решение тепловой задачи, наезд шины на препятствия и др.) свойств шин.

На первом этапе сотрудники НТЦ «Интайр» на основе конструкторской документации в специализированной программе создают осесимметричную 2D-модель шины – ее виртуальный чертеж в разрезе, который обладает свойствами симметрии вокруг оси вращения колеса. Эта цифровая двухмерная модель отражает детализированное распределение материалов в шине и гиперупругие свойства резиновых смесей, от которых напрямую зависит напряженное состояние конструкции. Компьютерная модель ведет себя как настоящая шина: идет посадка на обод, надув внутренним давлением, нагружение весом автомобиля. На 2D-модели можно сразу увидеть критические зоны потенциального разрушения, где материалы в шине слишком сильно перегружаются и деформируются.

Далее инженеры разрабатывают 3D-модель для учета детализированного рисунка протектора модели. Это позволяет рассчитывать напряжения в деталях конструкции, прогнозировать параметры пятна контакта, распределение контактных давлений. Это лишь некоторые простые примеры существующих подходов в моделировании и расчетах.

Владимир Золотов, «Гринатом»: Сейчас любая корпорация считает необходимым внедрять ИИ для улучшения своих внутренних процессов
Владимир Золотов, «Гринатом»: Сейчас любая корпорация считает необходимым внедрять ИИ для улучшения своих внутренних процессов КИИ в облаке

Развитие автомобилестроения и переход отрасли на цифровые двойники транспортных средств требуют наличия полноценного инструментария для виртуальной оценки управляемости, устойчивости и тормозной динамики автомобилей на ранних стадиях проектирования с учетом влияния автомобильных шин. Сегодня R&D-центр холдинга «Кордиант» развивает проект «Виртуальный полигон», в рамках которого инженер сможет моделировать на компьютере реальные лабораторно-дорожные испытания. В качестве входящей информации задается конфигурация трассы, моделируется автомобиль с учетом его подвески. Модели шин включают в себя результаты комплексных расчетных или натурных испытаний по определению их динамических характеристик в разных режимах нагружения и полностью передают особенности их поведения. Конструкция шины, рисунок протектора и рецептуры резиновых смесей оказывают существенное влияние на итоговый результат и могут быть оптимизированы под заданные требования.

На ближайшее время запланировано дальнейшее развитие проекта «Виртуальный полигон»: совместно с отечественными и зарубежными университетами и инжиниринговыми центрами будут разработаны цифровые модели различных типов автомобилей, которые позволят осуществлять моделирование и расчеты шин с привязкой к характеристикам конкретного вида транспортного средства.

«По итогам января-июня 2026 г. холдинг «Кордиант» занял первое место в производстве легковых шин с долей 30%. Как лидер отрасли мы активно развиваем R&D-направление. В частности, используемые нами современные технологии моделирования шин существенно повышают точность разработок и ускоряют процесс вывода на рынок новых линеек продукции. Подразделения Научно-технического центра «Интайр» на всех наших предприятиях применяют передовые методы проектирования шин, что позволяет нам ежегодно увеличивать количество новинок в продуктовом портфеле и предлагать покупателю максимально качественный, надежный продукт», – сказал генеральный директор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От электроники до ИТ-инфраструктуры: что покажут на «Электронике России 2026»

Арестованы бывшие топ-менеджеры крупного радиозавода. Их подозревают в краже 150 миллионов при закупке оборудования

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

«Полюс» внедряет цифровой контроль строительства ГОКа Сухой Лог

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Вышла новая версия системы резервного копирования «Кибер Бэкап 19»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще