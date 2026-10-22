«ПланФикс» запустил комплексную автоматизацию с несколькими ветками обработки

В «ПланФиксе» появились развилки в сценариях автоматизации: теперь в рамках одного сценария можно задать несколько вариантов действий со своими условиями выполнения. Система проверяет указанные условия и запускает соответствующую операцию. Об этом CNews сообщили представители «ПланФикса».

Раньше для разных исходов одного и того же процесса приходилось создавать отдельные сценарии. Например, при изменении статуса заказа система могла выставлять счет, передавать оплаченный заказ в доставку или создавать задачу менеджеру в случае отменены. Для каждого из этих шагов требовалось отдельное правило, даже если все они запускались одним событием.

Теперь эти логические ветки можно объединить. Пользователь задает триггер, запускающий автоматизацию, и добавляет альтернативные действия с условиями их выполнения. «ПланФикс» проверяет эти условия и выбирает нужную операцию.

Альтернативные действия при обработке внешних событий

Развилки доступны в автоматических сценариях, кнопках, правилах обработки почты, а также при приеме входящих вебхуков и HTTP-запросов.

При интеграции с внешними системами этот механизм позволяет выбирать реакцию в зависимости от содержимого входящего запроса. Например, интернет-магазин или платежный сервис может передавать данные на один URL, а ПланФикс сам определит, что сделать: создать сделку, зафиксировать оплату или оформить возврат.

В результате для разных вариантов обработки данных можно использовать один сценарий с ветвлением вместо нескольких разобщенных правил.

Упрощение настройки бизнес-процессов

Альтернативные действия позволяют собрать логику обработки одного события в одном сценарии. Пользователю проще просматривать условия выполнения операций и вносить изменения, когда меняются правила бизнес-процесса.

Это особенно полезно в процессах, где дальнейшие действия зависят от статуса задачи, значения поля или других параметров. Вместо отдельных сценариев для каждого исхода можно задать условия и соответствующие им действия в рамках одной автоматизации. Это упрощает корректировку настроек при изменении бизнес-процессов и сокращает время и ресурсы, необходимые для их оптимизации и поддержки.