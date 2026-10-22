МТС запустила 5G в Курганской области

МТС запустила 5G в Кургане. Компания открыла доступ к сети 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц сразу в нескольких районах города – в популярных у жителей и гостей региональной столицы локациях, вблизи объектов социальной инфраструктуры и на промплощадках. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов в центральных районах крупных городов и областных центров России на принципе технологической нейтральности. В Кургане компания запустила сеть 5G в Центральном, Заозерном и других районах города.

В число таких локаций уже вошли Сквер декабристов, Троицкая площадь и другие популярные прогулочные зоны и места отдыха курганцев и гостей города, объекты спортивной инфраструктуры: спорткомплекс имени В.Ф. Горбенко, бассейн «Олимп» и ледовая арена «Юность». Сеть 5G стала доступна вблизи образовательных учреждений, в том числе Курганского государственного университета, а также медицинских организаций – корпусов Курганской областной больницы.

«Запуск 5G стал результатом планомерной работы по развитию сетей сотовой связи МТС. Для этого на протяжении последних лет мы готовили сеть к запуску стандарта нового поколения, в том числе использовали 5G-Ready оборудование. Такое решение позволяет нам сейчас оперативно разворачивать сеть 5G и расширять ее. И мы рады первыми предоставить доступ к 5G жителям и предприятиям Кургана. Новые скорости мобильного интернета лягут в основу технологий умного города и создадут дополнительные возможности для наших предприятий по внедрению решений на базе интернета вещей, видеоаналитики, роботизации производств и различных сценариев автоматизации процессов», – сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

«Мы реализуем программу цифровой трансформации в регионе, в числе приоритетов которой вопросы развития инфраструктуры связи и цифровизации экономики Курганской области. Запуск компанией МТС технологии 5G в Кургане открывает дополнительные возможности как перед жителями, так и перед нашими предприятиями. Связь нового поколения позволяет ускорять темпы внедрения ИТ-технологий в общественно важные сферы, включая городскую среду, способствовать автоматизации промышленности – повышать эффективность и безопасность наших производств», – отметила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова.

Ранее, 11 сентября 2026 г., МТС открыла доступ абонентам к гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Пиковая скорость передачи данных достигает 1,5 Гбит/с. Сеть действует в Москве, Санкт‑Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе на базе 46 бывших тестовых зон. Параллельно компания развивает новый стандарт связи в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE в городах‑миллионниках и областных центрах.