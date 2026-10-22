CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила сеть на железнодорожном узле Транссиба

МТС усилила сеть LTE в нескольких районах Шимановска – центральной и северной частях города, расположенного на Транссибирской магистрали. Благодаря запуску трех новых базовых станций улучшилась скорость мобильного интернета и покрытие сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество связи доступно в центре города с плотной жилой застройкой. Жители многоквартирных и частных домов в районе улиц Красноармейской, Рабочей, Крупской, Комсомольской, Чкалова, Пограничной, Партизанской, Мухина, Советской, Ворошилова могут комфортно пользоваться интернет-сервисами: общаться в мессенджерах, оставаться на связи даже в пиковые часы нагрузки на сеть.

<p>Андрей Лаптев, «Индид»: Инциденты с учетными данными затронули 90% российских компаний</p>
Андрей Лаптев, «Индид»: Инциденты с учетными данными затронули 90% российских компаний Безопасность

Запуск базовых станций позволил улучшить качество связи и в социальных объектах, расположенных в центральной части города: в школе №4 и детском саду, центре занятости населения, магазинах и торговых точках. Специалисты МТС также провели работы по усилению мобильной сети в северной части Шимановска. Для автомобилистов, проезжающих по улице Пушкина к федеральной трассе «Амур», стало проще обновлять онлайн-карты и делиться впечатлениями в соцсетях.

«Мы продолжаем развивать сети LTE в Амурской области, повышая комфорт городской среды и эффективность логистики. Шимановск – один из крупных населенных пунктов, где важна связь и для жителей города, и для транзитного потока, следующего по Транссибу и федеральной автодороге «Амур». Запуск базовых станций расширил зону действия технологии VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться интернетом: пересылать фото и видео, делиться геолокацией, использовать платежные сервисы», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

В России дико выросли госзаказы на размещение данных в дата-центрах

Сергей Виноградов, «Датарк»: георезервирование ЦОД становится условием обеспечения доступности сервисов

Россия готовит к производству БПЛА с характеристиками крылатых ракет

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

В России появятся цифровые права с обременением

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще