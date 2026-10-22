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Mobile Inform Group и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость мобильных устройств MIG c UEM-системой «Аврора Центр»

Российский производитель защищенных мобильных устройств Mobile Inform Group (MIG) и разработчик отечественного программного обеспечения «Открытая мобильная платформа» (ОМП) завершили комплексное тестирование совместимости устройств MIG с платформой управления «Аврора Центр». Результатом проведенных испытаний стало подтверждение полной совместимости промышленного и корпоративного смартфонов MIG S6 Gen. 2 и MIG A65 c UEM-системой. Об этом CNews сообщил представитель ОМП.

Интеграция закрывает запрос, который в последний год все чаще формулируют корпоративные и государственные заказчики: получить готовое решение – полностью совместимую, безопасную и легко управляемую связку различных мобильных устройств с единой платформой удаленного администрирования. Для MIG это продолжение стратегического курса на интеграцию с ведущими российскими программными платформами.

«Аврора Центр» – российская UEM-платформа (Unified Endpoint Management) для централизованного управления корпоративными устройствами, приложениями и их жизненным циклом. Сертифицирована ФСТЭК России, применяется в торговле и логистике, банковском секторе, государственных организациях и у сервис-провайдеров, где важны контроль конфиденциальных данных и единообразная политика безопасности на всём парке корпоративных устройств.

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Интеграция дает: централизованное управление парком устройств MIG – регистрация, настройка и мониторинг без физического доступа к каждому устройству; единые политики безопасности и разграничение функционала на защищенных смартфонах, планшетах и терминалах сбора данных MIG; удаленная блокировка и очистка устройства при утере или краже — критично для полевых и мобильных сотрудников; управление распространением и обновлением корпоративного ПО на всём парке устройств из одной консоли; совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой заказчика, включая интеграцию с MS Active Directory, ALD Pro и Samba DC для автоматической синхронизации пользователей, устройств и их групп с платформой «Аврора Центр», а также службами сертификатов MS AD CS.

На старте поддержка в «Аврора Центр» распространяется на защищённые смартфоны линейки MIG, включая MIG A65, MIG S6 Gen. 2 Android и MIG S6 Gen. 2 Android взрывозащищенный.

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