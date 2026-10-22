Международная инжиниринговая и строительная компания «РМ Инжиниринг Лимитед» внедрила редактор ContentReader PDF

Международная инжиниринговая и строительная компания ЗАК «РМ Инжиниринг Лимитед» перевела работу с PDF-документами в редактор ContentReader PDF российского разработчика Content AI. Сотрудники секретариата, отделов закупок и проектирования используют редактор для распознавания сканов и извлечения из них данных, а также для конвертации документов в другие форматы. Об этом CNews сообщили представители компании Content AI.

«РМ Инжиниринг Лимитед» занимается строительством зданий и сооружений, автомобильных и железных дорог. Реализация инженерно-строительных проектов сопровождается большим количеством специфических отраслевых документов. На разных этапах сотрудники готовят и рассматривают договоры с подрядчиками, согласовывают сметы, планы территорий, схемы объектов, изучают тендерные документы. В организации отмечают, что значительная часть всех документов приходит в PDF-формате или в сканированном виде, что не позволяет сразу извлечь нужные данные.

Для ускорения операционных процессов в компании приняли решение о внедрении инструмента для работы с PDF-документами. Он должен обеспечивать быстрое и точное распознавание сканов и обладать понятным и удобным интерфейсом.

Специалисты «РМ Инжиниринг Лимитед» протестировали несколько продуктов, представленных на российском рынке, и выбрали ContentReader PDF, редактор для работы с PDF от Content AI, разработчика ИИ-решений для автоматизации бизнес-процессов и обработки документов. Поставку продукта осуществила компания «Архитект Дизайн».

Редактор содержит набор инструментов для работы с PDF-файлами, сканами и изображениями. Встроенные OCR-технологии позволяют распознать текст в документах любого типа и формата. В режиме редактирования пользователи могут извлекать нужные данные или вносить изменения. При необходимости документы конвертируются в DOC, DOCX, XLSX или другие форматы, и пользователь может продолжить работу с ними в привычном текстовом или табличном редакторе.

В «РМ Инжиниринг Лимитед» ContentReader PDF используют специалисты трех подразделений — секретариата, отдела закупок и отдела проектирования. В каждом из них сотрудники работают со своими документами и решают различные задачи на их основе. С помощью редактора они распознают сканы и извлекают нужные данные, конвертируют документы в другие форматы, применяют пароль для защиты файлов.

«В инженерно-строительной сфере документы довольно специфические: объемные, тяжелые, содержащие схемы, графики, изображения и таблицы. Далеко не каждый PDF-редактор справляется с ними. ContentReader PDF умеет не только открывать такую документацию, но и редактировать ее и затем сохранять или конвертировать с корректным форматированием, — сказала Алена Ивличева, владелец продукта ContentReader PDF в Content AI. — Сейчас мы работаем над развитием инструментов, которые сделают работу с инженерными документами еще более удобной. К уже доступным возможностям комплектации, распознавания, подписания и проставления штампов добавится более аккуратная правка текстовых надписей в документе и улучшенная работа со шрифтами, применяемыми при оформлении по ГОСТ. Новая версия редактора с фокусом на эти функции выйдет уже в этом году».

ContentReader PDF — российский редактор с набором инструментов для работы с PDF-документами. В версии 16 есть встроенный ИИ-ассистент, которой отвечает на вопросы пользователя по документу и формирует его краткое содержание.

ContentReader PDF поддерживает работу на ОС Windows и всех основных российских ОС на базе Linux, включая Astra Linux, «Ред ОС», «Альт» и др. Программа включена в реестр отечественного ПО Минцифры России и имеет официальную маркировку ИИ-продукта. ContentReader PDF обеспечивает полное импортозамещение решений ABBYY FineReader PDF и Adobe Acrobat.