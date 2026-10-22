«МегаФон» установил отечественные базовые станции на Южном Урале

Инженеры «МегаФона» развернули новое покрытие на базе отечественного оборудования в городах Карабаш и Бакал Челябинской области. Базовые станции Yadro (входит в «ИКС Холдинг») обеспечивают стабильный сигнал для более чем 25 тыс. местных жителей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Отечественное телеком-оборудование работает в среднечастотном диапазоне и поддерживает скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с.

В Карабаше зона покрытия нового объекта охватывает берег озера Серебры, популярного у местных жителей. Еще одна базовая станция российского производства установлена на улице Дзержинского и обеспечивает сигналом городской клуб и другие социальные учреждения.

В Бакале новое оборудование запущено для жителей поселка Рудничный. Новое качество связи доступно в том числе на участке региональной дороги, которая соединяет Сатку и Бакал с федеральной трассой М-5 «Урал».

«Отечественное оборудование становится важной частью телеком-сети на территории Южного Урала. Мы продолжим запускать базовые станции Yadro в различных населенных пунктах региона, обеспечивая для местных жителей стабильную голосовую связь и скоростной мобильный интернет. На новых объектах будет возможен запуск сети пятого поколения без дополнительного монтажа оборудования за счет архитектуры платформы 5G‑Ready», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Ранее «МегаФон» и Yadro заключили контракт на поставку в общей сложности 1500 базовых станций, которые поэтапно внедряются в регионах.