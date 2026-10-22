«Колибри-АРМ» доступен в Cloud.ru: ИТ-службы получат инструмент для управления распределенной инфраструктурой без CapEx

«Колибри-АРМ» стал доступен для развертывания в облаке Cloud.ru. Совместное решение помогает компаниям централизованно управлять рабочими местами и серверами в облачной среде без необходимости самостоятельно закупать, настраивать и обслуживать серверную инфраструктуру. Благодаря этому организации смогут быстрее запускать проекты, сокращать нагрузку на ИТ-службы и поддерживать стабильную работу цифровых сервисов для сотрудников и клиентов.

Совместное решение ориентировано на компании с распределенной филиальной сетью и развитой ИТ-инфраструктурой – от 300 рабочих мест и серверов. Оно позволяет сочетать централизованный контроль ИТ-парка с гибкостью облачной модели, в том числе при переходе на российские операционные системы. Организации смогут поэтапно развивать инфраструктуру и подключать новые устройства без существенного усложнения ее обслуживания.

Для ИТ-специалистов это означает меньше ручной работы и более быстрый доступ к информации о состоянии инфраструктуры. Для пользователей – более своевременное устранение неполадок, актуальное программное обеспечение и снижение риска сбоев в работе рабочих мест и корпоративных сервисов.

«Колибри-АРМ» позволяет ИТ-службам из единой консоли проводить инвентаризацию рабочих мест и серверов, массово развертывать приложения и устанавливать обновления, контролировать и исправлять конфигурации устройств, а также выполнять удаленное администрирование. Решение поддерживает инфраструктуры на Windows и российских дистрибутивах Linux, что особенно актуально для компаний, которые одновременно эксплуатируют несколько операционных систем или поэтапно переходят на отечественное ПО.

Развертывание «Колибри-АРМ» в Cloud.ru позволяет использовать систему на базе облачной инфраструктуры и масштабировать ресурсы по мере роста количества управляемых рабочих мест, серверов и других устройств. Заказчику не нужно заранее приобретать отдельные серверы и системы хранения данных или создавать собственный серверный контур с учетом будущих нагрузок. Это помогает ускорить запуск решения, гибче планировать расходы и адаптировать инфраструктуру к изменениям в бизнесе.

Система работает в изолированном пространстве VPC Cloud.ru с защитой от DDoS-атак и возможностью защищенного подключения к инфраструктуре заказчика. Такой подход позволяет централизованно управлять распределенным ИТ-парком, сохраняя контроль над рабочими местами и серверами. Пользователи получают более надежный доступ к корпоративным приложениям и сервисам, а ИТ-службы – единый инструмент для мониторинга состояния устройств, установки обновлений и оперативного реагирования на возникающие проблемы.

«Появление «Колибри-АРМ» в облаке Cloud.ru станет возможностью для компаний с распределенной инфраструктурой перейти от разрозненного обслуживания рабочих мест и серверов к централизованной, масштабируемой модели управления. Облако снимает необходимость заранее инвестировать в собственный серверный контур, и заказчик может быстро запустить решение, гибко наращивать ресурсы по мере роста количества устройств и при этом сохранять контроль над безопасностью и доступностью корпоративных сервисов», – сказала директор управления привлечения и развития клиентов и партнеров Cloud.ru Надежда Ванина.

«В рамках партнерства лицензии «Колибри-АРМ», облачная инфраструктура Cloud.ru объединяются в едином сценарии развертывания. Заказчик получает готовую среду для управления ИТ-инфраструктурой, которую можно быстрее запустить и масштабировать по мере развития компании. Для бизнеса это означает более предсказуемую эксплуатацию ИТ-систем, для сотрудников – стабильную работу рабочих мест и сервисов, а для ИТ-служб – возможность управлять инфраструктурой централизованно, без формирования и самостоятельного обслуживания отдельного серверного контура», – сказал директор по продукту «Колибри-АРМ» Дмитрий Игнатьев.