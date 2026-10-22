CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Группа «Борлас» вошла в топ-10 провайдеров комплексного обслуживания ИТ-инфраструктуры по версии CNews

Группа «Борлас» (ГК Softline) заняла восьмое место в первом рейтинге российских провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры, подготовленном CNewsMarket.

При составлении рейтинга аналитики учитывали более 200 параметров, характеризующих технические и организационные возможности провайдеров, включая обслуживание оборудования и программного обеспечения разных производителей, ресурсную базу, организацию технической поддержки, соблюдение соглашений об уровне сервиса (SLA) и качество взаимодействия с заказчиками.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Группа «Борлас», занявшая восьмое место рейтинга, оказывает услуги технической поддержки программных продуктов и ИТ-инфраструктуры. Экспертиза компании охватывает сопровождение ERP-систем, систем управления производственными процессами, систем инженерного анализа, а также обеспечивает техническую поддержку серверного оборудования, систем хранения данных и резервного копирования, SAN-коммутаторов, облачной инфраструктуры и сетевого оборудования. Состав услуг и уровень сервиса определяются индивидуально, исходя из задач и требований заказчика.

«В условиях усложнения ИТ-ландшафта и ограниченных бюджетов на развитие особую роль играет не только оперативное устранение инцидентов, но и способность обеспечить стабильную работу ИТ-инфраструктуры в долгосрочной перспективе. В своей работе мы учитываем особенности используемого программного обеспечения и оборудования, взаимосвязи между отдельными компонентами, а также специфику бизнеса заказчика и его требования к доступности и непрерывности работы ИТ-сервисов», – отметил коммерческий директор группы «Борлас» Егор Кукушкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Виноградов, «Датарк»: георезервирование ЦОД становится условием обеспечения доступности сервисов

Арестованы бывшие топ-менеджеры крупного радиозавода. Их подозревают в краже 150 миллионов при закупке оборудования

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

«Полюс» внедряет цифровой контроль строительства ГОКа Сухой Лог

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Вышла новая версия системы резервного копирования «Кибер Бэкап 19»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще