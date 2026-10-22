Группа «Борлас» вошла в топ-10 провайдеров комплексного обслуживания ИТ-инфраструктуры по версии CNews

Группа «Борлас» (ГК Softline) заняла восьмое место в первом рейтинге российских провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры, подготовленном CNewsMarket.

При составлении рейтинга аналитики учитывали более 200 параметров, характеризующих технические и организационные возможности провайдеров, включая обслуживание оборудования и программного обеспечения разных производителей, ресурсную базу, организацию технической поддержки, соблюдение соглашений об уровне сервиса (SLA) и качество взаимодействия с заказчиками.

Группа «Борлас», занявшая восьмое место рейтинга, оказывает услуги технической поддержки программных продуктов и ИТ-инфраструктуры. Экспертиза компании охватывает сопровождение ERP-систем, систем управления производственными процессами, систем инженерного анализа, а также обеспечивает техническую поддержку серверного оборудования, систем хранения данных и резервного копирования, SAN-коммутаторов, облачной инфраструктуры и сетевого оборудования. Состав услуг и уровень сервиса определяются индивидуально, исходя из задач и требований заказчика.

«В условиях усложнения ИТ-ландшафта и ограниченных бюджетов на развитие особую роль играет не только оперативное устранение инцидентов, но и способность обеспечить стабильную работу ИТ-инфраструктуры в долгосрочной перспективе. В своей работе мы учитываем особенности используемого программного обеспечения и оборудования, взаимосвязи между отдельными компонентами, а также специфику бизнеса заказчика и его требования к доступности и непрерывности работы ИТ-сервисов», – отметил коммерческий директор группы «Борлас» Егор Кукушкин.