«Флант» и SafeTech Lab подтвердили совместимость Deckhouse Platform и центра сертификации SafeTech CA

«Флант» и SafeTech Lab завершили испытания на совместимость Deckhouse Platform и корпоративного центра сертификации SafeTech CA. Компании, которые используют SafeTech CA, могут запускать его на платформе в контейнерах и в виртуальной машине. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

Deckhouse Platform — готовая платформа для гибридной распределённой инфраструктуры, усиленная искусственным интеллектом. Она объединяет управление контейнерами, виртуальными машинами, ИИ-нагрузками и сервисами данных. Платформа поддерживает как собственные инструменты Deckhouse, так и проверенные решения партнёров, поэтому компании могут использовать привычный стек. В обоих сценариях SafeTech CA работает без доработок.

В контейнерном сценарии инженеры установили SafeTech CA штатно, с помощью Helm-чартов — стандартных пакетов для развёртывания приложений в Kubernetes, без ручной сборки и настройки. Все компоненты центра сертификации — базы данных, хранилища, сетевой доступ и аутентификация пользователей — заработали в стандартной конфигурации платформы.

Во втором сценарии SafeTech CA развернули в гостевой ОС виртуальной машины под управлением Deckhouse Platform. Тесты подтвердили корректное выделение ресурсов, подключение виртуальных дисков и сетевую изоляцию гостевых систем. Затем виртуальную машину с работающим центром сертификации перенесли на другой узел без остановки криптографических сервисов. Благодаря этому команда может обслуживать оборудование, не прерывая работу службы сертификатов.

«Мы развиваем Deckhouse Platform как единую основу для всех нагрузок компании, включая сервисы информационной безопасности. Удостоверяющий центр — один из самых критичных среди них: от него зависят доступ к системам и защищённый обмен данными. Такой сервис должен работать в доверенной среде: и SafeTech CA, и Deckhouse Platform сертифицированы ФСТЭК России, что обеспечивает защиту как на уровне инфраструктуры, так и на уровне управления сертификатами. Испытания подтвердили, что SafeTech CA стабильно работает на платформе и остаётся доступным даже во время обслуживания оборудования», — сказал Айк Татевосян, директор продуктового направления «Информационная безопасность» Deckhouse компании «Флант».

«Сертификатов в организациях становится всё больше, а сроки их действия сокращаются. Поэтому компаниям важно автоматизировать выпуск и продление сертификатов и размещать удостоверяющий центр в той же инфраструктуре, где работают приложения. Поскольку одни заказчики уже перешли на контейнеры, а другие пока используют виртуальные машины, мы особенно ценим совместимость с Deckhouse Platform. Она позволяет развернуть SafeTech CA в любом из этих вариантов», — сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

SafeTech CA управляет жизненным циклом цифровых сертификатов: выпуском, продлением и отзывом. Решение разработано в России, сертифицировано ФСТЭК России по 4 уровню доверия (№5032) и включено в реестр отечественного ПО. Deckhouse Platform также имеет сертификат ФСТЭК России (№4860) и включена в реестр российского ПО (№12338).