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«Философт» обновила «Мажордом»: новые функции для жителей и УК

«Философт» расширила возможности приложения «Мажордом» и административной панели. Обновления затронули работу с заявками, домофонами и приборами учета. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Компания «Философт» представила очередной пакет обновлений платформы «Мажордом». Изменения направлены на упрощение взаимодействия жителей с управляющими компаниями, повышение удобства работы сотрудников УК и совершенствование цифровых сервисов жилых комплексов.

Одним из ключевых нововведений стала возможность прикреплять к заявкам в мобильном приложении не только фотографии, но и документы и другие файлы. Жители смогут передавать необходимые материалы сразу при обращении, а сотрудники УК получат доступ к вложениям через административную панель. Кроме того, пользователям станет доступно скачивание файлов из ранее созданных заявок.

Изменения коснулись и работы с приборами учета. Система будет сохранять последние фактические показания счетчиков на начало каждого месяца независимо от формирования отчетов и передачи сведений ресурсоснабжающим организациям. Это позволит избежать потери данных и обеспечит доступ к истории показаний как жителям, так и управляющим компаниям.

В блоке управления домофонами появится отображение полного адреса квартиры или нежилого помещения при входящем вызове. Функция особенно актуальна для пользователей, у которых несколько объектов недвижимости. Владельцы устройств на Android также смогут самостоятельно выбирать домофоны для размещения в виджете быстрого доступа.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Для сотрудников УК обновили навигацию административной панели: система будет запоминать расположение открытых разделов меню. Кроме того, появилась возможность подключения АТС по доменному имени с отдельной настройкой порта, что позволит снизить зависимость работы домофонии от изменения IP-адресов.

Дополнительно разработчики актуализировали базу инструкций, усовершенствовали отображение графиков потребления воды и сообщений в чатах на iOS, а также устранили ряд технических ошибок в мобильном приложении и административной панели.

Обновления продолжают развитие «Мажордома» как единой цифровой платформы для взаимодействия жителей, управляющих компаний и сервисных организаций.

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