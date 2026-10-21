Вышла версия 3.1.0 платформы виртуализации и VDI Inscale

Компания «Лаборатория Виртуализации» выпустила версию 3.1.0 платформы Inscale — российского решения для серверной виртуализации и инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). В релизе четыре крупных блока: отказоустойчивые хранилища Fibre Channel, встроенное управление сертификатами, оверлейные сети VXLAN и веб-версия панели управления. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Виртуализации».

Хранилища Fibre Channel с резервированием путей. Платформа распознаёт несколько физических подключений к одному FC LUN и объединяет их в одно отказоустойчивое multipath-устройство. Хранилища типа FC-multipath создаются из интерфейса, включая монтирование блочных устройств и развёртывание файловой системы. Состояние дисков и путей непрерывно опрашивается на каждом сервере кластера, а при сбое подключение восстанавливается автоматически или вручную через инструмент Datastore Doctor.

Встроенная инфраструктура открытых ключей. При развёртывании создаётся корневой сертификат инсталляции, сертификаты узлов выпускаются автоматически при добавлении сервера в кластер и удаляются при его выводе. Сертификаты обновляются до истечения срока действия без участия администратора. Для шлюзов подключения выпускаются персональные сертификаты с привязкой к сетевым адресам.

Оверлейные сети VXLAN. Администратор создаёт подсети с произвольным идентификатором VNI и настраиваемым MTU, назначает интерфейсы серверов в качестве VTEP, а туннели и правила OpenFlow формируются автоматически при подключении групп портов. Поддерживается взаимодействие с внешним сетевым оборудованием и сторонними VTEP, а служебные интерфейсы серверов можно размещать в VXLAN-сетях для изоляции технологического трафика.

Веб-версия панели управления. Управление виртуализацией доступно через стандартный браузер по HTTPS, без установки отдельного приложения администратора.

Обновлён клиент VDI: состояние клавиш NumLock и CapsLock синхронизируется с виртуальной машиной, комбинация Ctrl+Alt+Ins передаётся внутрь машины как Ctrl+Alt+Del, кнопки панели инструментов получили подписи, клиент запоминает размер и положение окна. В панели администратора появился поиск по пользователям, а ресурсы, на которые у пользователя нет прав, больше не показываются в списках и навигации. Закрыты 24 ошибки в панели администратора, виджетах, средстве просмотра рабочих столов, синхронизации каталога и работе RADIUS со шлюзами.

Обновление устанавливается через центр обновлений платформы.

Inscale — платформа серверной виртуализации и VDI на ядре KVM с собственным протоколом доставки рабочего стола. Гипервизор устанавливается на «голое железо», серверы и рабочие места управляются из единой консоли. Платформа применяется для замещения VMware, Citrix и Microsoft Hyper-V и поставляется через сеть авторизованных партнёров и дистрибьюторов.