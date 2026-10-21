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«Циан» запускает VR-обучение навыкам поведения дома для людей с аутизмом

Цифровая платформа операций с недвижимостью «Циан» в партнерстве с VR Inclusion и группой «Самолет» запустила VR-проект обучения «Первая квартира» для детей и подростков с расстройством аутистического спектра (РАС). Программа помогает ребятам подготовиться к самостоятельной жизни в отдельной квартире и объясняет правила поведения в общественных пространствах жилого дома, включая подъезд и лифт. Об этом CNews сообщил представитель «Самолета».

По данным Росстата, в 2024 г. у 2,2% детей из 1 тыс. было выявлено расстройство аутистического спектра. Чтобы семьи с особенными детьми чувствовали себя спокойнее и увереннее в жизни, им необходима социально-бытовая реабилитация.

«Подготовка детей и подростков с РАС к самостоятельной бытовой жизни – одно из самых трудоёмких направлений работы: учебные квартиры и зоны бытовых навыков требуют значительных денежных вложений, отдельного пространства и постоянного присутствия специалистов. Виртуальная среда позволяет перенести туда первичную отработку навыков и существенно снизить нагрузку на команду. Благодаря полному погружению и эффекту «невидимого взрослого» ребёнок сам справляется практически с любой бытовой ситуацией. Многократное повторение сценариев в безопасных условиях позволяет ребятам с РАС эффективнее закреплять навыки в реальной жизни», – отметил Сергей Андреев, основатель платформы VR Inclusion, поведенческий психолог.

Важным компонентом обучения является отработка навыков именно в типовой среде. Поэтому дом, подъезд и квартира в виртуальном пространстве созданы на основе жилого комплекса ГК «Самолет».

«Для нас устойчивое развитие – это системные изменения среды. Мы обновили ESG-стратегию «Самолет», сделав социальный аспект еще более осязаемым. Наша цель – превратить жилые комплексы в процветающие сообщества с высокой социальной связностью. В наших стандартах проектирования значимую роль играют требования к созданию инклюзивной среды с учетом комфорта каждого жителя и гостя. Работая над проектом «Первая квартира», мы на практике убедились, что эти стандарты помогают детям и подросткам с РАС сделать первый шаг к самостоятельности. Партнерство с «Цианом» и VR Inclusion наглядно показывает, как технологии преодолевают барьеры», – сказала Александра Горчакова, директор по персоналу и устойчивому развитию группы «Самолет».

Возможность пройти обучение появилась у подопечных более 50 НКО в 15 регионах России. Курс будет состоять из 10 занятий, в рамках тестирования проекта уже получены позитивные отзывы 5 НКО. Важно не только дать детям возможность освоить социально-бытовые навыки с помощью новых технологий с доказанной эффективностью. Необходимо изменить восприятие людей с РАС обществом.

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Чтобы выяснить, как воспринимают людей с аутизмом их потенциальные соседи, «Циан» провел опрос. Оказалось, что: 28% процентов россиян не вошли бы в лифт, где уже находится человек с аутизмом: 16% – чтобы не смущать его самого, 12% – опасаясь, что он их побеспокоит; 42% чувствовали бы себя спокойнее, если бы рядом с человеком с РАС был сопровождающий; 39% – если бы знали, как правильно с ним общаться. При этом, если семья с особенным ребёнком или таким же взрослым въезжает в подъезд, то 32% респондентов реагируют спокойно, 29% – утыкаются в гаджет и начинают читать про аутизм, а 25% опрошенных спрашивают, чем помочь.

Чтобы все могли чувствовать себя комфортно, частью проекта стала коммуникационная кампания, которая рассказывает людям, которые могут оказаться рядом человеком с РАС, как выстроить добрососедские отношения. Партнером проекта стал фонд «Обнаженные сердца», который также будет помогать детям проходить социально-бытовую реабилитацию в VR-среде.

«Аутизм – одно из самых распространенных нарушений развития, при этом аутичные люди очень разные, как и объем поддержки, который им необходим. До сих пор вокруг аутизма существует много мифов и стереотипов, поэтому для нас особенно важны просветительские проекты, которые помогают говорить о РАС. Более 20 лет фонд «Обнажённые сердца» работает над созданием общества, открытого к людям с аутизмом и другими нарушениями развития. Мы верим, что инклюзия начинается не только в школе или на работе – она начинается в повседневной жизни: дома, во дворе, в общении с соседями», – сказала Инна Монова, директор фонда «Обнажённые сердца».

«Проект «Первая квартира» уже второй год помогает людям чувствовать себя дома увереннее и комфортнее. В прошлом году мы вместе с наставниками начали помогать детям с опытом сиротства разбираться в коммунальных платежах и важных правилах самостоятельной жизни. В этом году мы стараемся сделать комфортнее жизнь семей с детьми с РАС и их соседей. Для нас важно использовать технологии и эмпатию, чтобы помочь людям чувствовать себя увереннее в новых обстоятельствах, а обществу – стать более инклюзивным», – отметила Александра Бабкина, директор по устойчивому развитию «Циана».

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