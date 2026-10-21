CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Т1 Иннотех» с помощью RPA сняла риск переработок в финансовых процессах в пиковые периоды

Компания «Т1 Иннотех» автоматизировала с помощью RPA-платформы Primo 17 процессов в казначействе, бухгалтерии, закупках и налоговом учёте. По данным компании, роботы выполняют более 20 тыс. операций и экономят свыше 1000 человеко-дней в год. Один из роботов делает более 8150 операций в год.

В 2025 г. к специалистам по автоматизации обратились коллеги из финансового департамента. Объём рутинных задач в бухгалтерии рос, а вместе с ним — потребность в сотрудниках, которые могли бы заниматься сверками, расчётами и подготовкой отчётов. При этом запросы на доработку учётной системы попадали в общую очередь: команда развития не успевала оперативно реализовывать все изменения. Если процесс затрагивал несколько систем, сроки зависели ещё и от согласования планов работ между командами, которые их развивали.

Компания «Т1 Иннотех» внедряет RPA для внешних заказчиков и решила использовать этот опыт для автоматизации собственных процессов и повышения эффективности работы компании. Для этого часть команды роботизации направили на внутренние проекты. В первую очередь выбрали задачи с большим объёмом ручной работы и понятными правилами выполнения: регулярные сверки, проверки данных и подготовку отчётов. Это позволило автоматизировать часть операций без длительной доработки учётных систем.

Сейчас роботы обрабатывают банковские выписки, сверяют проводки, формируют авансовые отчёты, проверяют реквизиты закрывающих документов и передают данные между системами. Например, один робот сверяет данные из «» и другой учётной системы, формируя отчёт с выявленными расхождениями.

Роботизация особенно полезна в периоды пиковой нагрузки — перед выплатой зарплаты и аванса. Роботы выполняют регулярные операции до начала рабочего дня, поэтому сотрудники получают готовые результаты к началу работы. Это снижает объём ручных задач в дни, когда нагрузка на бухгалтерию особенно высока, и уменьшает потребность в расширении команды по мере роста количества операций.

Дмитрий Шевченко, заместитель финансового директора «Т1» — руководитель управления партнерского сопровождения бизнеса, проектного учета и автоматизации финансовых систем, сказал: «Для бухгалтерии есть два особенно напряжённых дня в месяц — выплата аванса и зарплаты. В это время важно быстро провести сверки и выявить расхождения. Сейчас роботы выполняют эту работу ночью, и к началу рабочего дня сотрудники уже получают готовые результаты. Всего наши роботы выполняют более 20 тыс. операций и экономят свыше 1 nsc/ человеко-дней в год. Мы видим, как роботизация помогает справляться с растущей нагрузкой и становится важной частью цифровой трансформации бизнеса. Уверены, что к концу десятилетия роботы станут неотъемлемой частью любой значимой информационной системы или суперсервиса».

Владимир Золотов, «Гринатом»: Сейчас любая корпорация считает необходимым внедрять ИИ для улучшения своих внутренних процессов
Владимир Золотов, «Гринатом»: Сейчас любая корпорация считает необходимым внедрять ИИ для улучшения своих внутренних процессов КИИ в облаке

Перед разработкой каждого робота команда анализирует действия сотрудника, используемые системы и возможные исключения. Анализ занимает около двух недель, разработка — ещё две, отладка и опытная эксплуатация на реальных данных — примерно столько же. Если нужны дополнительные согласования, доступы или подготовка данных, запуск может занять больше времени. Команда также показывает сотрудникам, как пользоваться роботами, и готовит инструкции.

«Роботизация позволяет не только высвобождать время сотрудников, но и повышать эффективность рабочих процессов в целом. Благодаря простоте внедрения и стабильной работе роботов мы достигаем высоких показателей производительности и окупаемости автоматизации», — сказал Олег Шварёв, директор дивизиона инфраструктурных и облачных решений «Т1».

Следующий этап — автоматизация задач с использованием ИИ. В планах команды — распознавание и обработка текста, проверка изменений в законодательстве, мониторинг цен и обработка почты в Outlook, включая большой поток писем руководителей. Команда уже готовит первого робота с ИИ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Россия готовит к производству БПЛА с характеристиками крылатых ракет

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

В России появятся цифровые права с обременением

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

Российские БПЛА перестанут зависеть от мощности спутникового сигнала. Создано маленькое устройство для удаленного управления полетом при очень слабой связи

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще