«Т1 Иннотех» с помощью RPA сняла риск переработок в финансовых процессах в пиковые периоды

Компания «Т1 Иннотех» автоматизировала с помощью RPA-платформы Primo 17 процессов в казначействе, бухгалтерии, закупках и налоговом учёте. По данным компании, роботы выполняют более 20 тыс. операций и экономят свыше 1000 человеко-дней в год. Один из роботов делает более 8150 операций в год.

В 2025 г. к специалистам по автоматизации обратились коллеги из финансового департамента. Объём рутинных задач в бухгалтерии рос, а вместе с ним — потребность в сотрудниках, которые могли бы заниматься сверками, расчётами и подготовкой отчётов. При этом запросы на доработку учётной системы попадали в общую очередь: команда развития не успевала оперативно реализовывать все изменения. Если процесс затрагивал несколько систем, сроки зависели ещё и от согласования планов работ между командами, которые их развивали.

Компания «Т1 Иннотех» внедряет RPA для внешних заказчиков и решила использовать этот опыт для автоматизации собственных процессов и повышения эффективности работы компании. Для этого часть команды роботизации направили на внутренние проекты. В первую очередь выбрали задачи с большим объёмом ручной работы и понятными правилами выполнения: регулярные сверки, проверки данных и подготовку отчётов. Это позволило автоматизировать часть операций без длительной доработки учётных систем.

Сейчас роботы обрабатывают банковские выписки, сверяют проводки, формируют авансовые отчёты, проверяют реквизиты закрывающих документов и передают данные между системами. Например, один робот сверяет данные из «1С» и другой учётной системы, формируя отчёт с выявленными расхождениями.

Роботизация особенно полезна в периоды пиковой нагрузки — перед выплатой зарплаты и аванса. Роботы выполняют регулярные операции до начала рабочего дня, поэтому сотрудники получают готовые результаты к началу работы. Это снижает объём ручных задач в дни, когда нагрузка на бухгалтерию особенно высока, и уменьшает потребность в расширении команды по мере роста количества операций.

Дмитрий Шевченко, заместитель финансового директора «Т1» — руководитель управления партнерского сопровождения бизнеса, проектного учета и автоматизации финансовых систем, сказал: «Для бухгалтерии есть два особенно напряжённых дня в месяц — выплата аванса и зарплаты. В это время важно быстро провести сверки и выявить расхождения. Сейчас роботы выполняют эту работу ночью, и к началу рабочего дня сотрудники уже получают готовые результаты. Всего наши роботы выполняют более 20 тыс. операций и экономят свыше 1 nsc/ человеко-дней в год. Мы видим, как роботизация помогает справляться с растущей нагрузкой и становится важной частью цифровой трансформации бизнеса. Уверены, что к концу десятилетия роботы станут неотъемлемой частью любой значимой информационной системы или суперсервиса».

Перед разработкой каждого робота команда анализирует действия сотрудника, используемые системы и возможные исключения. Анализ занимает около двух недель, разработка — ещё две, отладка и опытная эксплуатация на реальных данных — примерно столько же. Если нужны дополнительные согласования, доступы или подготовка данных, запуск может занять больше времени. Команда также показывает сотрудникам, как пользоваться роботами, и готовит инструкции.

«Роботизация позволяет не только высвобождать время сотрудников, но и повышать эффективность рабочих процессов в целом. Благодаря простоте внедрения и стабильной работе роботов мы достигаем высоких показателей производительности и окупаемости автоматизации», — сказал Олег Шварёв, директор дивизиона инфраструктурных и облачных решений «Т1».

Следующий этап — автоматизация задач с использованием ИИ. В планах команды — распознавание и обработка текста, проверка изменений в законодательстве, мониторинг цен и обработка почты в Outlook, включая большой поток писем руководителей. Команда уже готовит первого робота с ИИ.