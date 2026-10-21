CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

«Т-Банк» и GlowByte завершили трансформацию системы аллокаций

«Т-Банк» совместно с GlowByte реализовал проект по миграции системы аллокаций с SAS Activity-based Management на современное решение собственной разработки. Новая система охватывает полный цикл – от загрузки исходных массивов данных до расчета распределений и визуализации результатов. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Ключевыми факторами для замены системы стали вендорские ограничения и отсутствие возможности масштабирования. Среди представленных на рынке готовых продуктов банк не нашел решения, способного в полной мере отразить его методологию и обеспечить необходимую гибкость в развитии модели. Поэтому выбор был сделан в пользу заказной разработки – системы, спроектированной под конкретные бизнес-процессы банка и остающейся полностью под его управлением.

Перед командой GlowByte была поставлена задача разработать полнофункциональный отечественный аналог, не уступающий по возможностям, но значительно превосходящий предшественника по управляемости и производительности. Решение создавалось силами двух экспертных практик GlowByte: бизнес-направления финансовых решений и команды заказной разработки (GlowByte Studio). Именно синергия экспертизы в методологии и инженерном проектировании позволила перенести модель банка в современную архитектуру без потери качества.

Перед стартом разработки GlowByte выполнила полноценный анализ требований и подготовила документацию с бизнес-требованиями (Business Requirements Document), в которой зафиксировала всю методологическую логику аллокаций, требования к интеграциям, производительности и пользовательскому опыту. Этот документ лег в основу архитектуры нового решения и обеспечил преемственность с действующей моделью без потери накопленной методологии.

В модели настроено пять основных блоков: ресурсы, бизнес-процессы, активности, продукты и каналы привлечения. Применяются сотни различных драйверов распределения, в том числе формульных, создающих граф аллокаций на сотни тысяч переносов.

Команда разработала высокопроизводительный вычислительный движок, реализующий калькуляцию многоэтапных каскадных моделей аллокаций с поддержкой циклических распределений внутри этапов – для сотен тысяч переносов на трех этапах за несколько десятков минут. Движок обеспечивает прозрачность расчетов: каждый шаг распределения протоколируется. Аудит доступен в соответствующем разделе продукта. Архитектура позволяет аналитикам банка самостоятельно, без привлечения команды разработки, модифицировать методологию, настраивать переносы вручную или через формульные драйверы во встроенном редакторе.

Веб-интерфейс новой системы аллокаций выполнен в соответствии с высокими стандартами банка в области продуктового дизайна и органично вписался в экосистему внутренних продуктов «Т-Банка». Он предоставляет методологам возможность настраивать правила аллокаций, отслеживать статус расчетов в режиме реального времени и анализировать результаты распределений в разрезе задаваемых аналитических измерений. Команда GlowByte реализовала систему в соответствии с высокими стандартами требований к современной продуктовой разработке, а также учла требования «Т-Банка» к информационной безопасности и быстродействию системы.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Помимо полной преемственности методологии и снижения стоимости владения, немаловажным результатом проекта стало сокращение времени полного цикла расчета аллокаций более чем на 40%. Изменения в правилах распределения вносятся силами банка, что позволило сократить рутинный цикл (актуализация модели, пересчет, просмотр результатов) с часов до десятков минут. Возможность создания и редактирования графа аллокаций модели обеспечила наглядность распределения затрат между объектами учета, позволив аналитикам в интерактивном режиме отслеживать цепочки переноса расходов и оперативно вносить изменения в логику аллокаций. Достигнутые показатели производительности и переход на самостоятельное сопровождение модели силами банка стали прямым следствием совместных архитектурных и инженерных решений команд разработки GlowByte и «Т-Банка».

«Для нас этот проект особенный – мы сами внедряли SAS ABM в банке больше десяти лет назад и знаем, что бизнес-модель банка существенно усложнилась, а требования к гибкости и управляемости системы аллокаций многократно возросли. Именно поэтому, когда встал вопрос о замене, важно было по-настоящему перенести накопленную методологическую ценность и учесть пользовательский опыт в современной архитектуре. Этот проект – наглядное подтверждение того, что импортозамещение в сегменте сложной финансовой аналитики возможно без компромисса по качеству. Мы не просто воспроизвели функциональность SAS – мы создали систему, которая работает быстрее, понятнее для пользователей и полностью управляется внутри банка. Это именно тот результат, к которому мы стремимся в каждом проекте», – отметил Андрей Долгунин, управляющий директор GlowByte.

«Мы понимали: банку требовался не просто инструмент, а цифровая среда, адаптируемая под логику бизнес-процессов в реальном времени. Собственная разработка оказалась единственным способом дать заказчику полный контроль над архитектурой и гибкость без оглядки на вендоров. Поэтому мы спроектировали систему с нуля – заложили в код не только текущие правила, но и механизмы их бесшовной доработки без пересборки ядра. Для нашей команды это классический пример, где инженерное решение побеждает готовый продукт за счет предсказуемости и полной управляемости на всех этапах жизненного цикла», – сказала Ольга Пойтина, операционный директор практики, лидер GlowByte Studio.

«Сотрудничество GlowByte и «Т-Банка» насчитывает более десяти лет. Еще в 2013–2014 годах, когда мы приняли решение внедрить индустриальную платформу, именно GlowByte в статусе партнера SAS Россия/СНГ был привлечен к реализации проекта по внедрению SAS ABM. Тогда специалисты интегратора участвовали в разработке методологии и настройке модели взаимосвязей. Успешная прежняя совместная работа, накопленная экспертиза GlowByte в методологии и технической реализации аллокаций, понимание банковской модели и известный нам опыт разработки продвинутых аналитических систем стали решающими аргументами в пользу того, чтобы доверить разработку нового поколения системы тому же партнеру», – сказал Павел Токарев, финансовый директор, заместитель председателя правления «Т-Банка».

«Новое решение находится в нашей полной операционной собственности. Это значит, что мы контролируем каждую логическую цепочку, гибко перенастраиваем правила под новые задачи и развиваем платформу внутренними силами. Отдельно отмечу интерфейс: финансовые аналитики и методологи работают в нем ежедневно, и его привычная для нашего банка эргономика существенно сокращает время вхождения в процесс. Погрузившись в наши стандарты и культуру, команда GlowByte смогла достичь высокого уровня кастомизации», – сказал Александр Каспаров, руководитель продукта со стороны «Т-Банка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

В России появятся цифровые права с обременением

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Нейросети крушат устои свободного ПО. Программисты стали вдвое меньше работать, а четверть всего кода теперь – это мусор

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Власти назвали виды телекомоборудования, на которые будет введен техсбор

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще