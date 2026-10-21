Proteqta внедрила умные каски для контроля эффективности и безопасности персонала в строительной компании

Proteqta (входит в ГК Softline), разработчик системы для контроля эффективности персонала и соблюдения норм охраны труда и промышленной безопасности, внедрила умные каски в строящемся микрорайоне в Ленинградской области. Решение дополняет средства индивидуальной защиты цифровыми инструментами мониторинга, обеспечивая прозрачность строительных процессов и повышая уровень защиты персонала. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

Решение Proteqta объединяет защитные каски работников и программное обеспечение для работы с данными. Модули серии УК4.0, закрепляемые на касках, позволяют определять местонахождение работников и следить за их эффективностью. Программная платформа собирает, отображает и анализирует поступающую информацию, предоставляя руководству компании прозрачные метрики выработки каждого строителя или бригады.

Компания Proteqta выступила поставщиком собственной технологии и реализовала ее внедрение на объекте заказчика в д. Новосаратовка Ленинградской области. Это сотрудничество стало примером синергии технологической экспертизы с практикой строительной компании: цифровое решение применяется непосредственно на площадке, где ведутся работы. Проект расширяет практику применения продуктов Proteqta в данной отрасли и показывает прикладное значение цифровых технологий для прозрачного ведения строительных работ. Платформа отслеживает перемещение работников по территории застройки инженерных коммуникаций, позволяя руководству контролировать нахождение сотрудников на закрепленных участках и соблюдение сроков выполнения работ в строящихся жилых комплексах.

«Цифровизация строительной отрасли переходит от точечных решений к комплексным системам управления рисками. Важно, чтобы информация о персонале была доступна ответственным специалистам и могла использоваться в повседневной работе. Proteqta объединяет средства индивидуальной защиты и технологии мониторинга, создавая основу для более системного контроля на площадке. Для ГК Softline такие проекты означают прикладное развитие собственной технологии в тесной связи с задачами реального сектора», – сказал Семен Одинец, владелец продукта Proteqta (ГК Softline).