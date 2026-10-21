OkoCRM объединила воронку продаж и таск-трекер: время передачи заказа в производство сократилось на 19%

OkoCRM запустила связку сделок и проектов. Теперь воронка продаж и таск-трекер работают как единый процесс: когда сделка доходит до нужного этапа, задача автоматически уходит исполнителям, например в цех или отдел монтажа. Менеджер при этом видит ход работ, не выходя из карточки сделки. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

По внутренней оценке OkoCRM, связка сокращает время передачи заказа от продаж к исполнителям на 19%. Число уточняющих вопросов между менеджерами и производством снижается на 44%. Сильнее всего эффект проявляется в компаниях, где после продажи начинается собственный производственный цикл: изготовление мебели и кухонь, металлоконструкций, полиграфии, ремонтные и монтажные работы.

«Для многих наших клиентов продажа — это только середина пути. Дальше заказ нужно изготовить, смонтировать, сдать. Раньше на этом месте CRM заканчивалась: сделку закрывали, а заказ уходил в мессенджер или в устную договоренность с цехом. Мы убрали этот разрыв: продажи и производство теперь работают в одной системе, и заказ не теряется на стыке отделов», — сказал основатель OkoCRM Александр Завьялов.

Как работает связка сделок и проектов

В карточке сделки появилась вкладка «Исполнение». Она показывает все задачи и проекты по сделке: этап, исполнителя, срок и прогресс чек-листа. Менеджеру больше не нужно открывать проект или звонить исполнителям, чтобы ответить клиенту, на какой стадии заказ.

В карточке сделки появилась вкладка «Исполнение», в которой можно следить за ходом выполнения заказа

Передать сделку в работу можно вручную или автоматически. Из карточки сделки создается задача в проекте или целый проект из шаблона, и исполнители сразу получают работу с данными сделки. Если задача уже существует, ее можно привязать к сделке.

Для автоматической передачи на этапы воронки добавлены три автодействия: «Создать задачу в проекте», «Создать проект из шаблона» и «Закрыть задачи в проекте». Например, сделка переходит на этап «В производство», и в проекте цеха появляется задача с нужным исполнителем и чек-листом. Если клиент отказался от заказа, связанные задачи закрываются автоматически.

В задачах проектов появилось поле «Сделка», а в фильтрах задач — поиск по сделке. Исполнитель видит, для какого клиента и по какому заказу работает, а руководитель за несколько секунд находит все задачи по нужной сделке.

«Мы сознательно не стали делать отдельный модуль "производство". Связка построена на инструментах, которые у клиентов уже настроены: воронках, проектах, шаблонах и автодействиях. Поэтому запустить ее можно за несколько минут, без перестройки текущих процессов», — сказал руководитель разработки OkoCRM Егор Ионов.

Какие задачи бизнеса решает связка сделок и проектов

В мебельном производстве менеджер ведет заявку от замера до оплаты. После оплаты автодействие создает проект из шаблона «Изготовление кухни» с этапами раскроя, сборки и монтажа. В рекламном агентстве согласованный заказ сразу уходит задачей в отдел производства макетов. В компании по монтажу оборудования подписанный договор превращается в проект с бригадой, сроками и чек-листом работ. Во всех случаях менеджер отвечает клиенту о статусе заказа из сделки, не переключаясь между системами.

«Вопрос "что с моим заказом?" — один из самых частых, которые клиенты задают менеджерам. Раньше ответ на него занимал от нескольких минут до нескольких часов: найти исполнителя, дождаться ответа, перезвонить. Теперь менеджер открывает вкладку "Исполнение" и отвечает сразу: заказ на сборке, чек-лист выполнен на три четверти, срок — пятница», — сказал руководитель службы поддержки OkoCRM Илья Кривенко.

Связку проектов и сделок компания анонсировала в августе 2026 г. в планах развития вместе с обновлением мобильного приложения. Новые возможности входят в подписку и уже доступны всем пользователям OkoCRM без доплаты.