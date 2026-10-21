CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Невский экологический оператор» автоматизировал систему весового контроля и управление доступом на КПО

«Невский экологический оператор» автоматизировал систему весового контроля и управление доступом на одном из комплексов с помощью ПАК, разработанного оператором ИТ-решений «Обит». В результате среднее время обработки одного транспортного средства сократилось на 67%, а само решение планируют масштабировать на другие объекты. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

АО «Невский экологический оператор» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Санкт-Петербурге. Деятельность компании включает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов c фокусом на экологическую безопасность. В компании действуют два комплекса по переработке отходов (КПО), несколько новых объектов находятся на стадии разработки.

Цифровизация процесса обращения с ТКО является одним из ключевых направлений развития отрасли. На каждом этапе цепочки необходимо точно идентифицировать участников процесса, фиксировать маршрут и массу отходов, а также передавать информацию в государственные информационные системы. При этом большое количество ручных операций, отсутствие автоматизированного контроля движения транспортных средств и фиксации всех операций увеличивает время обработки ТКО, а также создает риски ошибок и задержек передачи информации.

Задачей проекта стало создание прозрачного цифрового учета поступающих на КПО «Волхонка» отходов. Для решения этой задачи «Обит» разработал программно-аппаратный комплекс, который автоматизирует процессы идентификации, контроля допуска и движения транспортного средства, его взвешивания и фотофиксации, формирования данных и их передачи в информационные системы.

ПАК обеспечивает автоматическую идентификацию транспортных средств с помощью интеллектуальных IP-видеокамер и управляет дальнейшим перемещением по территории КПО. Отдельный блок решения отвечает за весовой контроль. Система с помощью ИИ-алгоритмов определяет корректность позиционирования автомобиля на платформе и обрабатывает показания тензометрических датчиков весов. Кроме того, ПАК автоматически формирует отчетность по периоду, контрагенту, типу операции, виду отходов и транспортному средству. Данные передаются в ФГИС УТКО, что обеспечивает сквозной цифровой учет операций.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

По итогам проекта все операции, связанные с весовым контролем, переведены в цифровой формат. Среднее время обработки одного транспортного средства сократилось на 67%, а точность распознавания транспортных средств превышает 95%. Архитектура решения позволяет масштабировать технологию на другие объекты и процессы, в частности, на внутризаводское взвешивание и учет остатков сортировки.

«Автоматизация работы КПО — очередной шаг на пути цифровой трансформации нашей компании. Новый цифровой инструмент позволил сделать процесс работы КПО более управляемым и предсказуемым. При этом решение заложило основу для дальнейшей цифровизации процессов на наших объектах», — сказал Александр Васильев, заместитель генерального директора по информационным технологиям и кибербезопасности АО «Невский экологический оператор».

«Подобные проекты требуют не только технологической экспертизы, но и глубокого понимания задач заказчика. В данном случае нам удалось объединить оборудование, программное обеспечение и сетевую инфраструктуру в единую систему и разработать решение, которое обеспечивает эффективный результат в реальных условиях эксплуатации и может развиваться вместе с бизнес-потребностями компании», — сказали в «Обит».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

В России появятся цифровые права с обременением

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

Нейросети крушат устои свободного ПО. Программисты стали вдвое меньше работать, а четверть всего кода теперь – это мусор

Активы МТС. Инфографика CNews

Власти назвали виды телекомоборудования, на которые будет введен техсбор

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще