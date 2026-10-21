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«МегаФон» усилил связь в Махачкале

Более 400 тыс. жителей столицы Дагестана теперь доступна скорость передачи данных до 85 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты оператора модернизировали здесь телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для улучшения качества сигнала инженеры «МегаФона» «прокачали» оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 2100 МГц. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость мобильного интернета в жилых кварталах, частных секторах, в торговых точках и исторических местах.

Расширение инфраструктуры связано с приростом населения и увеличивающимся туристическим потоком в Махачкалу. В городе вырос спрос на веб-ресурсы, особенно на соцсети и киноплатформы. Их посещаемость увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2025 г.

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«Махачкала — это культурный, административный, промышленный центр не только нашего региона, но и всего Северного Кавказа. Скорость мобильного интернета здесь выросла на 10%. Местные жители и туристы могут учиться и работать онлайн, получать полный спектр государственных услуг, делиться фото и видео», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Изучив обезличенные данные абонентов, специалисты «МегаФона» выяснили, что осенью 2026 г. туристический поток в Махачкалу увеличился на 17%, по сравнению с тем же отрезком в 2025 г. Чаще всего гости приезжают из Ленинградской области, Ставрополья, Краснодарского края и Чечни.

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