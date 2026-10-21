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3D-порталы и ИИ помогают MR ускорять проектные процессы до 10 раз

MR развивает цифровые инструменты, которые помогают сравнивать проектные решения, раньше находить ошибки и сокращать переделки. Компания использует 3D-порталы и искусственный интеллект, чтобы управлять сроками, затратами и качеством проектирования. Об этом CNews сообщили представители MR.

3D-порталы работают как цифровой двойник проектируемой территории и ее окружения. Они позволяют видеть, как будущая застройка встраивается в город: где проходят транспортные и пешеходные маршруты, как связаны инфраструктура и общественные пространства. На одной модели можно сравнить варианты и оценить последствия решений еще на этапе концепции.

ИИ помогает обрабатывать исходные данные, сопоставлять варианты и выявлять расхождения. Это сокращает объем ручной работы и освобождает время специалистов для инженерных и градостроительных задач. Основа такого подхода — проверяемые данные и понятная история изменений.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Для нас важно говорить с городом на одном языке и видеть, как наши проекты влияют на городскую среду: формируют улицы, раскрываются с ключевых видовых точек, расставляют высотные акценты. 3D-порталы помогают оценивать эти связи уже на этапе концепции. Одновременно мы сокращаем сроки проектирования, подготовки концепций, НПМ и бюджетных оценок — в отдельных задачах до десяти раз. Убираем рутину из работы дирекции, чтобы команда могла больше времени уделять самому продукту: архитектуре, экономике проекта и качеству городской среды», — отметил директор по продукту MR Денис Хазов.

В эксплуатации MR внедряет единый цифровой стандарт зданий: автоматизацию инженерных систем, защиту от протечек, управление освещением и отоплением, цифровой доступ и связь с управляющей компанией через приложение.

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