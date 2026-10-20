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ВЦ «Компьютеры и сети» автоматизировал процесс планирования и комплектования смен для производственного предприятия

Внедренческий центр «Компьютеры и сети», входящий в группу компаний «Компьютеры и сети», объявил о завершении проекта по автоматизации планирования и комплектования рабочих смен на базе «1С:ERP» для «Русская Ресурсная Компания – Сибирь». В системе реализованы инструменты для настройки графиков работы производственных линий с учетом типов линий и режима работы, а также механизмы определения нормативной численности сотрудников по должностям для дневных и ночных смен.

Решение позволяет автоматически формировать фактический состав смен с учетом штатных и привлеченных сотрудников, а также контролировать укомплектованность производственных линий персоналом. При возникновении дефицита кадров система автоматически формирует печатную форму заявки на привлечение аутсорсингового персонала на основании утвержденного состава смен.

«После внедрения системы на базе «1С:ERP» работа с производственными сменами стала заметно проще и быстрее. Раньше значительная часть времени уходила на ручное планирование, формирование бригад, ведение табелей и другую рутинную работу. Сейчас система автоматически помогает формировать состав смен и заявки на привлечение аутсорсингового персонала, если собственных сотрудников не хватает. Это позволило оптимизировать рабочее время руководителей, кадровых специалистов и сотрудников, отвечающих за расчёты. Сократилось количество ручных операций, стало меньше ошибок в учёте, а сама работа стала удобнее и прозрачнее. В результате сотрудники могут уделять больше времени контролю качества продукции и выполнению производственных показателей вместо рутинной работы с документами», — сказала Ольга Краскова, руководитель службы персонала «Русская Ресурсная Компания – Сибирь».

В результате внедрения заказчик получил единый автоматизированный процесс планирования и комплектования производственных смен для всех подразделений предприятия. Внедренное решение позволило сократить объем ручных операций, повысить точность планирования персонала и обеспечить оперативное формирование заявок на привлечение дополнительных сотрудников при необходимости.

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