TerraMaster выпустила обновление TerraSync с новыми функциями синхронизации и совместной работы для Mac

Сегодня TerraMaster объявила о масштабном обновлении TerraSync, в котором представлены универсальная функция обмена файлами и синхронизация по запросу в версии TNAS PC для Mac. Это обновление упрощает обмен файлами для домашних пользователей, создателей контента и бизнес-команд, одновременно сокращая объем локального хранилища, занимаемого большими библиотеками файлов на компьютерах Mac.

Новая функция обмена файлами в TerraSync позволяет пользователям делиться файлами непосредственно из раздела «Мои файлы» или «Командные папки», сокращая необходимость в повторном скачивании и передаче файлов.

Пользователи могут напрямую делиться файлами с определенными пользователями или группами, назначая необходимые разрешения, такие как предварительный просмотр, просмотр или управление. Также можно предоставить доступ с помощью двух типов ссылок: внутренних ссылок для обмена, доступных только в локальной сети, и внешних ссылок для обмена, создаваемых через TNAS.online. Для внешнего обмена также предусмотрена возможность настройки разрешений доступа, паролей и сроков действия ссылок, что делает передачу файлов и совместную работу между командами более безопасными и гибкими.

TerraSync также поддерживает совместное редактирование документов в основных форматах Office через Online Office. История версий позволяет отслеживать изменения и восстанавливать предыдущие версии. Для использования этой функции необходимо предварительно установить соответствующий пакет приложений из центра приложений NAS.

Из-за ограниченной емкости SSD и постоянно растущих коллекций фотографий, видео и файлов проектов пользователям Mac часто сложно хранить большие библиотеки файлов локально. Новая функция синхронизации по запросу устраняет необходимость загружать всю библиотеку файлов на компьютер.

После активации пользователи могут просматривать каталоги удаленных файлов непосредственно на компьютере и загружать только те файлы, которые им необходимы. Кешированные файлы можно удалять вручную после использования, а система также может автоматически освобождать место, занятое кэшем, когда объем свободного локального хранилища становится недостаточным. Функция поддерживает как двустороннюю синхронизацию, так и одностороннюю загрузку файлов на компьютер, помогая пользователям сохранять удобный доступ к файлам и эффективнее управлять локальным пространством хранения.

TerraSync поддерживает синхронизацию файлов между Windows, Mac и Linux, предлагая режимы двусторонней синхронизации, односторонней отправки и односторонней загрузки файлов, а также автоматическое, ручное и запланированное резервное копирование. Функция управления версиями файлов поддерживает хранение до 32 версий с возможностью настройки правил очистки.

Для обеспечения безопасности данных TerraSync продолжает предоставлять шифрование передачи данных с помощью SSL, систему разрешений для личных и командных папок, а также журналы активности, помогающие пользователям эффективнее управлять своими данными и защищать их.

Объединяя синхронизацию файлов, резервное копирование, обмен файлами и управление версиями, TerraSync продолжает расширять возможности управления файлами на NAS-устройствах TerraMaster, обеспечивая более гибкую совместную работу на разных устройствах для частных пользователей, создателей контента и бизнес-команд.