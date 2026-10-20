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Т2 и Samsung договорились о поддержке 5G на смартфонах вендора в России

T2, российский оператор мобильной связи, внедрил поддержку сети 5G в смартфоны южнокорейского бренда Samsung. Функция станет доступна пользователям после установки новой версии программного обеспечения. Первой моделью, которая получила обновление, стала Galaxy A27. В дальнейшем поддержка сети 5G Т2 придет и на другие актуальные смартфоны Samsung. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Техническая интеграция стала результатом эффективной работы команд двух компаний. Смартфонами Samsung пользуется значительная часть абонентов Т2. Первой моделью бренда с поддержкой пятого поколения оператора станет Galaxy A27 – именно эта линейка традиционно одна из самых популярных в парке устройств клиентов оператора. Владельцы Galaxy в семи городах присутствия сети 5G Т2 смогут пользоваться всеми преимуществами нового поколения связи.

Технология станет доступна в новой версии программного обеспечения. Пользователю не нужно менять смартфон или обращаться в салон: достаточно обновить ПО своего смартфона Samsung, и устройство автоматически получит поддержку 5G Т2.

Решение особенно актуально на фоне активного роста интереса к 5G-устройствам в регионах присутствия сети. По итогам третьего квартала 2026 года продажи смартфонов с поддержкой 5G в розничной сети Т2 в семи городах-миллионниках выросли на 70% по сравнению с августом, а в сравнении кварталов прирост составил 37%.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Т2 подготовил дополнительное предложение для покупателей новых Samsung: абонент может получить скидку от четырех до восьми тыс. руб. при покупке смартфона в трейд-ин. Акция распространяется на все салоны связи Т2 в регионах присутствия. Для получения скидки нужно обратиться в торговую точку Т2 для оценки старого смартфона. Размер скидки зависит от выбранной модели.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Т2: «Samsung – один из самых популярных брендов в парке устройств наших абонентов, и многие клиенты ждали от нас новостей именно по этим устройствам. Теперь миллионы владельцев смартфонов Samsung в городах запуска смогут получить доступ к 5G через обычное обновление ПО. Это значительно расширяет аудиторию, которая сможет оценить преимущества нового поколения связи».

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