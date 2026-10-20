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«СКБ Контур» и «ДоксВижн» договорились о развитии электронного документооборота

Компании «СКБ Контур» и «ДоксВижн», разработчик СЭД/ECM-платформы Docsvision, заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий и электронного документооборота. Стороны планируют развивать совместные решения для электронного обмена документами и взаимодействовать по вопросам модернизации цифровой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора «ДоксВижн» Сергей Пуцин и руководитель направления ЭДО «СКБ Контур» Денис Салих.

Соглашение предусматривает совместную реализацию проектов в области электронного документооборота, изучение и тестирование новых цифровых продуктов и решений. Стороны также договорились обмениваться опытом, знаниями, технологической и методологической информацией

Денис Салих, руководитель направления ЭДО «СКБ Контур»: «Соглашение с «ДоксВижн» задает общую повестку развития совместных решений. Мы планируем поддерживать и совершенствовать интеграции, изучать новые сценарии электронного обмена документами и определять приоритеты дальнейшей работы исходя из потребностей российского бизнеса».

В частности, в рамках партнерства предусматривается совместная работа с системами для управления корпоративными данными и бизнес-процессами на платформе Docsvision, с сервисом для ЭДО «Контур.Диадок» и сервисом для проверки контрагентов «Контур.Фокус», сервисом для работы с машиночитаемыми доверенностями «Контур.Доверенность» и удостоверяющим центром «Контура».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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Сергей Пуцин, заместитель генерального директора «ДоксВижн»: «За последние годы мы накопили большой опыт совместной работы над интеграционными продуктами и комплексными проектами по автоматизации документооборота и процессов управления. Соглашение с «СКБ Контур» открывает новые направления для нашего сотрудничества, в том числе в сфере электронного документооборота между бизнесом и органами власти».

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