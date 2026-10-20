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Поисковая машина авиаконтента ORS SE внесена в Реестр российского ПО

Компания ORS, российский разработчик ИT-решений для авиации, объявляет о включении решения ORS SE (Поисковая машина, Search Engine) в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реестровая запись № 35530 внесена на основании решения экспертного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом CNews сообщили представители ORS.

ORS SE — собственная разработка компании, предназначенная для управления потоками поисковых запросов и снижения нагрузки на хосты авиакомпаний. Сервис помогает авиакомпаниям принимать поисковые запросы с собственного сайта, от онлайн-агентств или метапоисковиков и снижать стоимость look2book показателя при их обработке. Решение предлагает пользователям оптимальные условия перевозки, выполняет подбор и формирует предложения на основе анализа данных по расписанию, пересадкам, наличию мест, классу обслуживания, тарифам и сборам.

Ключевые возможности ORS SE

Технология многоуровневого кэширования. Обрабатывает практически неограниченное число запросов о тарифах и наличии мест, снижая ограничения Look-to-Book.

Гибкий поиск тарифов напрямую от хоста авиакомпании. Агенты получают быстрый и гибкий поиск, что открывает путь к значительному росту продаж.

Продуманные фильтры. Поиск по времени перелёта в одну сторону, времени стыковки, количеству стыковок, допустимым трансферным аэропортам, а также датам ±3 дня.

Исчерпывающие данные о рейсах. Авиакомпания и её агенты получают полную информацию о рейсах в удобном формате.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Все типы перевозок и тарифов. Поддержка прямых и стыковочных рейсов, коротких и долгих пересадок.

ORS SE позволяет проводить и принимать на хосте запросы без дополнительных затрат, напрямую повышая конверсию и рентабельность каждой продажи. Авиакомпании перестают терять маржинальность на поисковом трафике, а агенты получают мгновенный доступ к полным и актуальным данным.

«ORS Search Engine, или ORS SE — наша уникальная разработка, созданная для решения острой проблемы авиационной дистрибуции: неконтролируемого роста поисковых запросов, подрывающего юнит-экономику авиакомпаний и агентов. Финансовый эффект очевиден: решение позволяет проводить и принимать на хосте запросы без дополнительных затрат, напрямую повышая конверсию и рентабельность каждой продажи. Авиакомпании перестают терять маржинальность на поисковом трафике, агенты получают мгновенный доступ к полным и актуальным данным. Это надёжный, проверенный рынком инструмент для уверенного роста и повышения прибыльности вашего бизнеса», — сказал Игорь Константинов, коммерческий директор ORS.

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