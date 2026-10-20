CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«ПланФикс» запустил ИИ-конфигуратор для внедрения системы за три минуты

Новый ИИ-конфигуратор «ПланФикса» позволяет автоматически настраивать систему по текстовому описанию бизнес-процессов. Инструмент сокращает время первоначального внедрения: вместо ручной настройки пользователь описывает задачу, после чего ИИ формирует готовое рабочее пространство. Об этом CNews сообщили представители «ПланФикса».

Среднее время создания рабочего пространства с помощью ИИ-конфигуратора «ПланФикса» составляет 2 минуты 50 секунд. С марта 2026 г. ИИ настроил уже более 1000 пространств.

150 символов вместо многостраничного ТЗ

Для начала работы достаточно описать компанию и ее бизнес-процессы — запрос может состоять даже из одного слова. ИИ анализирует описание и создает карточки задач, клиентов и сделок, добавляет необходимые поля и этапы, настраивает доски, таблицы, календари, отчеты, дашборды, меню и фильтры.

Чем подробнее описаны процессы, тем точнее конфигуратор настроит рабочее пространство. При этом детальное техническое задание не требуется: 58% запросов пользователей содержали менее 150 символов. Даже короткого описания достаточно, чтобы получить рабочий каркас, который после генерации можно проверить и доработать под свои задачи.

Какие процессы настраивают с помощью ИИ

С марта 2026 г. пользователи чаще всего обращались к конфигуратору для настройки следующих процессов (один запрос мог содержать задачу по автоматизации сразу нескольких из них): продажи и CRM — 32,5%; договоры и документооборот — 16,2%; финансы и бухгалтерия — 15,3%; учет заказов — 13,7%; производство — 11,3%; HR и работа с сотрудниками — 9,4%; склад и остатки — 8,4%; логистика и доставка — 7,6%; закупки и поставщики — 6,2%.

ИИ-инструменты «ПланФикса»

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Конфигуратор входит в экосистему ИИ-инструментов «ПланФикса», которые используются на разных этапах работы с системой.

ИИ-агент «Суммаризатор» формирует краткие сводки по задачам. «Датамайнер» извлекает информацию из переписок и заполняет поля системы, а «Интервьюер» собирает и структурирует ответы клиентов. Также в «ПланФиксе» есть ИИ-чат, он работает с данными и задачами внутри аккаунта.

Инструменты ИИ в «ПланФиксе» закрывают полный жизненный цикл системы: от сборки пространства с нуля до повседневной автоматизации рутинных задач.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

«Дочка» ГК «Элемент» требует судом 300 миллионов у Минпромторга

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Центробанк и коммерческие банки России начали охоту за продавцами криптовалюты

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными

После публикации CNews сотрудникам микроэлектронного НИИ «Прогресс» выплатили зарплату

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще