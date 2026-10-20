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Молодые ученые Сеченовского университета создали ИИ-помощника для женщин, проходящих ЭКО

В совместном кампусе Сеченовского университета и «Школы 21» разработали веб-платформу ReProduct, которая помогает женщинам ориентироваться в этапах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), следить за приемом препаратов и получать информацию о ходе лечения. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Помощник на протяжении всего протокола

Прохождение ЭКО связано не только с медицинскими процедурами, но и с большим количеством вопросов: что происходит на каждом этапе, когда принять назначенный препарат, какие симптомы требуют внимания врача и как справиться с ожиданием результатов. Команда ReProduct создала цифрового помощника, который объединяет инструменты для организации лечения, образовательные материалы и ИИ-компаньона.

«Мы хотели создать инструмент, который поможет женщине чувствовать себя более уверенно на протяжении всего протокола ЭКО. В этот период особенно важны понятная информация, возможность отслеживать ключевые этапы лечения и эмоциональная поддержка. ReProduct объединяет эти возможности на одной платформе», — сказала Анастасия Шатилина, автор идеи проекта.

ReProduct сопровождает пользовательницу от начала протокола до подтверждения беременности. На платформе можно вести календарь лечения, отмечать прием препаратов, фиксировать симптомы и хранить медицинские документы в хронологическом порядке.

Система также предусматривает персонализированные напоминания о лекарствах и предстоящих визитах к врачу. Пользовательница может получать информацию о разных этапах ЭКО, разбираться в медицинских терминах и готовить вопросы для консультации со специалистом.

Одна из функций платформы — ИИ-компаньон. Он помогает разобраться в образовательных материалах, отвечает на вопросы о протоколе и поддерживает женщину морально. При этом цифровой помощник не заменяет лечащего врача: медицинские решения и оценка состояния пациентки остаются в зоне ответственности специалистов.

«Для нас было важно, чтобы у женщины был не только инструмент для отслеживания процедур, но и возможность получить поддержку в эмоционально непростые моменты. Например, во время ожидания результатов. ИИ-компаньон помогает поговорить о переживаниях и получить дополнительную информацию, когда она необходима», — отметила Татьяна Усачева, участница команды проекта.

При первом знакомстве с платформой пользовательница заполняет анкету. В ней учитываются возраст, образ жизни, информация о предыдущих попытках ЭКО и результаты медицинских исследований, в том числе показатели овариального резерва и толщины эндометрия.

На основе введенных данных система подбирает персонализированные рекомендации, связанные с подготовкой к протоколу, включая образ жизни, и вопросы, которые можно обсудить с врачом. Команда также разрабатывает инструменты анализа симптомов и оценки состояния, которые должны помочь пользователю понять, когда необходимо обратиться за медицинской помощью.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Для разработки ReProduct использовали открытые отечественные нейросетевые модели и собственную ML-модель — алгоритм, предназначенный для выявления закономерностей и прогнозирования. В обучении применяли в том числе обезличенные данные клинических случаев Сеченовского университета.

Авторами проекта стали студенты пятого и шестого курсов индивидуального трека обучения Института клинической медицины Сеченовского университета Анастасия Шатилина, Татьяна Усачева и Ева Титкова, выпускник совместного кампуса университета и «Школы 21» Асельдер Саидов и студент пятого курса Института клинической медицины Денис Анискин. Анастасия и Ева выступили с идеей проекта, Асельдер отвечал за программную разработку, Денис – за дизайн, а Татьяна работала с клиническими данными.

Необходимые навыки анализа данных и программирования команда получила в совместном кампусе Сеченовского университета и «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбербанка. Асельдер Саидов освоил два образовательных трека: «Управление проектами» и «Аналитика данных».

«Для меня обучение в кампусе стало возможностью по-новому взглянуть на работу врача. Навыки программирования, аналитики и понимание того, как устроены ML-модели, помогают лучше взаимодействовать с разработчиками и находить новые подходы к решению медицинских задач. Такие компетенции могут стать дополнительным инструментом для создания полезных сервисов в здравоохранении», — сказал Асельдер Саидов.

Следующий этап — доработка прототипа

Сейчас команда продолжает работу над ReProduct: совершенствует функциональность платформы и готовит проект к дальнейшему развитию. В планах — переход на постоянный домен и запуск сервиса после необходимых процедур регистрации.

Проект создают как цифровой инструмент поддержки женщин, проходящих ЭКО, и отражает подход совместного кампуса Сеченовского университета и «Школы 21»: объединение медицинской экспертизы и цифровых компетенций для разработки практических решений в сфере здравоохранения.

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