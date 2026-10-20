CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил сеть на трассе Соликамск-Красновишерск

«МегаФон» запустил новое покрытие на участке автодороги Соликамск–Красновишерск в Пермском крае. Теперь водители и пассажиры смогут пользоваться мобильным интернетом и голосовыми звонками в районе села Жуланово. Расширение сети стало ответом на растущий спрос со стороны жителей региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За последний год объем мобильного трафика на автодороге вырос на треть, а количество голосовых вызовов увеличилось почти на 10%. Всплеск активности приходится на выходные дни, когда объем передачи данных превышает среднедневные показатели на 25%. При этом наибольшее число звонков фиксируется по пятницам.

Запуск телеком-оборудования позволил обеспечить стабильный сигнал и высокую скорость интернета в данной локации. Теперь и на этом участке дороги можно пользоваться навигатором, смотреть видео, работать с почтой или облачными сервисами, общаться в мессенджерах. Новое покрытие важно и для обеспечения безопасности на дороге: водители при необходимости смогут обратиться за помощью, а пассажиры — оставаться на связи с родными.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы видим, что наш регион активно развивается и жителям важно оставаться в сети и иметь привычный доступ к цифровым сервисам в новостройках, на дачах и автодорогах. Рост трафика и количества звонков на трассе СоликамскКрасновишерск подтверждает востребованность мобильной связи, поэтому мы запустили дополнительное телеком-оборудование на этом направлении», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Пермском крае Василий Чекмарев.

Ранее оператор обеспечил покрытие автодороги в районе населенных пунктов Чертеж, Татарское, Кузнецова, Нижняя Язьва. Часть работ была проведена совместно с министерством информационного развития и связи Пермского края.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От электроники до ИТ-инфраструктуры: что покажут на «Электронике России 2026»

Предприятие «Ростеха» оштрафовали на сотню миллионов за срыв производства электромодулей для спецтехники на замену американским

Владислав Беляев, AutoFAQ.ai: Разработка с ИИ может оказаться дороже готового решения

Производители телекомоборудования просят власти облегчить требования для признания печатных плат российскими

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Найден новый способ атаки на российские онлайн-магазины и склады

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще