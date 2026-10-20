«МегаФон» улучшил связь для дачников Колыванского района

Мобильный интернет скоростью до 96 Мбит/с получили дачники Новосибирской области. «МегаФон» установил телеком-оборудование на территории садовых обществ в Колыванском районе, за счет которого удалось усилить сигнал и оптимизировать работу ближайших объектов связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции в СНТ «Вилана» и «Ежевичка» построены с учетом сезонных нагрузок, цифровых потребностей дачников и местных жителей. В летний период, когда население садовых поселков значительно возрастает, новая инфраструктура позволит равномерно распределить трафик, чтобы исключить перегрузку сети. Для владельцев участков это означает комфортный отдых, стабильность в работе «умных» систем дома, возможность полноценного использования всех преимуществ цифровой жизни вдали от города.

Улучшения также почувствовали владельцы участков в товариществах «Аква», «Заря», «Серегино», «Конструктор 2», «Рыбачий» и других соседних локациях. Абоненты могут пользоваться услугами связи на качественно новом уровне: работать удаленно, совершать видеозвонки, а также оперативно решать бытовые вопросы через цифровые сервисы.

«Сейчас идет активная пора подготовки дач к зимнему периоду, на участках еще кипит работа. Между тем, многие горожане проводят зиму в загородных домах. Общества круглый год обеспечены электричеством, дороги регулярно чистят, продолжает курсировать общественный транспорт. «МегаФон» также обеспечивает дачников надежной связью вне зависимости от времени года. Специалисты компании отметили, что максимальные скорости мобильного интернета по новым базовым станциям составляют от 89 до 96 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.