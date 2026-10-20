ИТ-дочка группы «Самолет» мигрировала в Cloud.ru и сократила затраты на проектирование зданий в четыре раза

ИТ-компания «Диджитал Девелопмент», которая входит в группу «Самолет», перенесла виртуальные рабочие места (VDI) проектировщиков в Cloud.ru. Это позволило сократить ежемесячные затраты на создание 2D и 3D-чертежей зданий в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

«Диджитал Девелопмент» разрабатывает ПО для цифровизации строительных процессов группы «Самолет», одной из крупнейших федеральных девелоперских компаний в России и лидера по объемам текущего строительства в стране. Ключевой продукт компании — платформа ИТ-решений «Самолет 10D» для автоматизации строительного цикла, от планирований жилой застройки до процесса приемки готового здания.

Для работы с AutoCAD, Revit и другими приложениями для моделирования проектировщики «Диджитал Девелопмент» используют виртуальные рабочие места. Чтобы платить только за фактически используемые мощности и сократить затраты на инфраструктуру, компания перенесла 900 виртуальных машин c GPU в Cloud.ru.

Для VDI настроили автомасштабирование и автоотключение вычислительных ресурсов. Вне рабочего дня — после 18:00 и до 08:00 — работает скрипт, который проверяет активность пользователя на виртуальной машине и отключает ее после двух часов бездействия. Также автоматически отключаются рабочие места сотрудников, которые находятся в официальном отпуске, отгуле или на больничном. За счет сокращения времени простоя ресурсов, ежемесячные затраты на поддержку приложений для проектировщиков сократились в четыре раза.

Для ускорения совместной работы сотрудников в приложении Revit команда Cloud.ru развернула в облаке акселераторы Revit Server Accelerator. Они хранят локальные копии наиболее востребованных моделей и передают их на виртуальные рабочие местам проектировщиков без обращений к центральному хранилищу. Это позволило сократить время загрузки и синхронизации моделей в Revit — на этапе тестирования прирост производительности составил 15%.

«С помощью Cloud.ru мы снизили затраты на инфраструктуру за счет гибкой модели оплаты и при этом увеличили производительность VDI с графическими картами нового поколения. Миграция заняла всего месяц и прошла без проблем. В планах — продолжить перевод ИТ-систем "Диджитал Девелопмент" в облако», — отметил Олег Тихонов, CIO группы «Самолет».

«В проекте с "Диджитал Девелопмент" было важно не просто перенести VDI в облако, а настроить инфраструктуру под фактическую нагрузку клиента. В итоге компании удалось значительно оптимизировать расходы на ИТ-архитектуру в период, когда темпы роста девелоперского рынка замедляются, а бизнес тщательнее оценивают экономику новых проектов и сроки их запуска», — сказал Никита Горбачевский, директор управления по работе с ключевыми клиентами Cloud.ru.