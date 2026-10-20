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Анатолий Гарбузов: В Москве разработали бионическую стопу с микропроцессорным управлением

Столичная компания Steplife выпустила первую в России бионическую стопу с микропроцессорным управлением. Новая разработка позволит людям с протезами увереннее передвигаться, сохранять устойчивость при ходьбе и стоянии, а также заниматься физической активностью — от прогулок до бега с высокой нагрузкой. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«Сегодня в Москве работают свыше 230 предприятий, выпускающих медицинские изделия. Создание отечественной продукции с интеллектуальными системами управления — важный шаг в развитии отрасли. Внедрение передовых решений способствует совершенствованию здравоохранения и снижению зависимости от зарубежных разработок», — сказал Анатолий Гарбузов.

Устройство оснащено алгоритмами искусственного интеллекта, которые автоматически регулируют движения стопы. Благодаря этому она сгибается вверх и вниз, помогая сделать шаг более естественным и сохранять равновесие во время движения.

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Пресс-служба ДИиПП
Бионическая стопа с микропроцессорным управлением

Конструкция защищена от пыли и влаги. Разработка рассчитана на людей с массой тела до 125 кг и подходит для разных нагрузок: прогулок, езды на велосипеде, работы, бега и интенсивных силовых упражнений.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В серийное производство изделие планируют запустить в начале 2027 г.

«Bionic Cross — первая российская бионическая стопа с микропроцессорным управлением. Программное обеспечение и алгоритмы для нее мы разработали самостоятельно, опираясь на опыт создания коленных модулей с аналогичной технологией. Это позволило применить накопленные компетенции для создания нового высокотехнологичного изделия», — сказал генеральный директор компании Иван Худяков.

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