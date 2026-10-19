Treolan начинает поставки оборудования Capsula

Treolan и производитель умных акустических кабин для открытых офисов Capsula заключили дистрибьюторское соглашение. Об этом CNews сообщил представитель Treolan.

Бренд Capsula появился как ответ на главную проблему открытых офисов: нехватку тихих зон для сосредоточенной работы, переговоров и падение на этом фоне производительности сотрудников.

Ключевое отличие Capsula – сочетание звукоизоляции класса А (до 43 дБ), автоматической вентиляции с полным обновлением воздуха за 29 секунд и адаптивного освещения с подсветкой для видеозвонков. Внутри – розетки, USB, Type-C, Type-C 100Вт для зарядки ноутбуков и магнитные аксессуары для организации рабочего пространства. Также кабины Capsula могут быть легко интегрированы с оборудованием для ВКС и российскими системами бронирования.

Capsula разрабатывает и производит кабины трех размеров: Capsula Uno – одноместные кабины для уединенной работы и видеозвонков. Capsula Duo – двухместные кабины для конфиденциальных переговоров и интервью. Capsula Quadro – четырёхместные кабины для командной работы и переговоров.

Treolan продолжает активно развивать направление proAV и предлагать новые решения в своем портфеле. Наличие такого перспективного представителя в направлении решений для офисов позволяет расширить количество охватываемых проектов.

Багдасар Багдасарян, продакт-менеджер по AV-коммутации и ВКС proAV-направления Treolan, сказал: «Мультимедийное направление в Treolan развивается стремительно и показывает прекрасные результаты. Умные акустические кабины Capsula сочетают в себе простоту инсталляции и при этом широкие возможности интеграции в различные системы. Мы уверены, что это партнерство укрепит наши позиции на рынке proAV и позволит предложить нашим партнерам еще более широкий спектр продуктов для построения современных AV-систем. К заказу под проект доступна вся линейка Capsula, которая представлена в продуктовой линейке вендора».

Валентин Субботко, директор по маркетингу и развитию бизнеса Capsula, отметил: «Мы очень рады начать сотрудничество с Treolan, одним из крупнейших ИТ-дистрибьюторов России. Для Capsula это еще один способ сказать, что акустические кабины – не часть офисной мебели, а полноценное, функциональное и технологическое решение. Наше сотрудничество открывает доступ к новым заказчикам, реализующим масштабные проекты в госсекторе, энергетике, здравоохранении и образовании. Уверен, что вместе с Treolan мы сделаем акустическую кабину не только трендом, но и стандартом для современных офисов».