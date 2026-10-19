Торгово-производственная компания Arlift перешла в eXpress

Компания Arlift, международный игрок на рынке аренды и продажи подъемной спецтехники, перевела более 300 сотрудников на российский корпоративный мессенджер eXpress без остановки операционной деятельности. Система готова к дальнейшему масштабированию по мере развития группы компаний и появления новых офисов или активов. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Внедрение прошло в 2025 г. в рамках стратегии цифровой трансформации группы компаний. Переход был выполнен без внешнего интегратора, собственными силами заказчика под руководством директора по цифровой трансформации Arlift Владислава Прокоповича.

Переход включал три ключевых этапа: пилот на 20 человек — донастройка коммуникационного решения в корпоративной инфраструктуре; последовательный перевод подразделений в уже подготовленную коммуникационную среду; отключение старого зарубежного мессенджера.

Мессенджер eXpress развернут внутри корпоративного периметра компании. Аутентификация пользователей осуществляется через рабочие учетные записи из общего кадрового каталога. Для защиты чувствительной информации реализована интеграция с системой DLP.

Ключевые характеристики решения: защищенный корпоративный мессенджер (личные и групповые чаты, передача файлов, быстрый поиск сотрудников); видеоконференцсвязь (ВКС) высокого качества; защищенная сеть общения с сотрудниками по России и за рубежом по протоколу Федерации; встроенный конструктор чат-ботов для автоматизации рутинных процессов.

«Сотрудники переходят в новый инструмент не по приказу, а тогда, когда по старым каналам уже не с кем общаться. Именно поэтому в нашей компании волны по отделам оказались эффективнее массовых презентаций и рассылок. Планомерный переход и привычный интерфейс нового решения предотвратили ситуацию «двойной жизни» в двух системах и потерю контроля», — отметил Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации Arlift.

Для компании, работающей с подъемной спецтехникой, защищенные коммуникации имеют критическое значение. Arlift оперирует коммерчески чувствительными данными: условиями аренды и продажи техники, логистикой перемещения дорогостоящего оборудования, параметрами проектов на промышленных и строительных объектах, информацией о клиентах и партнерах.

Работа на территории России, Казахстана и Узбекистана, а также участие в крупных объектах (промышленные комплексы, объекты культурного наследия, высотные сооружения) требуют гарантированной конфиденциальности. Использование зарубежного мессенджера создавало риски утечек коммерческой информации и зависимости от внешних платформ. Переход на суверенное решение, размещенное внутри периметра и усиленное механизмами информационной безопасности, существенно снизил эти риски.

После переезда мессенджер стал рабочей платформой компании. В нем силами заказчика, без подрядчиков, были реализованы интеграции с корпоративными системами: чат-боты написаны на Python с помощью ИИ, подключение новой системы занимает 4–5 часов.

Сейчас в eXpress работают: события и отчеты из «1С» — сразу в чат нужным сотрудникам, с кнопками действий; лиды и звонки из CRM и телефонии — менеджер видит обращение и запись разговора, ИИ готовит черновик ответа; кадровые события, оповещения мониторинга инфраструктуры и отобранные тендеры — в профильных чатах; доступ к файлу — по клику от владельца в чате: 22 секунды вместо суток; ИИ-помощники: конспект совещания с задачами и сроками через несколько минут после встречи и утренняя сводка по чатам; записи обрабатываются на серверах компании.

Со стороны разработчика корпоративного мессенджера отметили: «Кейс Arlift демонстрирует, как правильно выстроенная миграция позволяет перейти на суверенную платформу без потери операционной эффективности. Развертывание внутри корпоративного периметра и поэтапный подход сделали переход управляемым и безопасным. Для компаний, работающих с дорогостоящей техникой и распределенной географией, защищенные коммуникации — это не опция, а необходимое условие устойчивой работы».