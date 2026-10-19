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«СберТех» расширил функциональность СУБД Platform V Pangolin DB

«СберТех» сообщил о расширении функциональности своей флагманской системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB с учетом потребностей крупного бизнеса. В решении реализован новый механизм хранения данных, который позволяет сократить занимаемый объём на серверах до двух раз, а использование дискового пространства под журнал фиксации транзакций — от пяти до 20 раз.

Обновление актуально для компаний, строящих ИТ-инфраструктуру на базе PostgreSQL-совместимых СУБД. Новый способ хранения снижает объём обращений к диску и объём хранения за счёт исключения дублирования данных и индексов, выноса неактуальных версий строк в отдельный журнал. Это позволяет эффективнее использовать установленное серверное оборудование, формировать запас производительности для пиковых нагрузок и ускоряет восстановление системы после сбоя.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «С новой функциональностью Platform V Pangolin DB отлично подойдет для оптимизации массивов корпоративных данных на предприятиях из разных отраслей промышленности, ОПК, госсектора, финансов, телекоммуникаций, ретейла и онлайн-торговли. Решение помогает высвободить внутренние ресурсы для хранения растущих объемов информации и повышения производительности систем. На базе СУБД компании смогут развивать свой ИТ-ландшафт без избыточных ресурсозатрат на расширение и обслуживание серверного парка».

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД для высоконагруженных систем с повышенными требованиями к безопасности и надёжности, входит в продуктовый портфель «СберТеха» по работе с данными. Решение разработано на основе PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих его использовать в масштабах корпораций. СУБД внесена в реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК и уже внедрена в ряде компаний России. Более 150 тыс. инсталляций Platform V Pangolin DB эксплуатируются в составе сервисов и приложений с различным уровнем нагрузки и критичности.

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