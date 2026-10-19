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ROXIT и Novo BI заключили партнерское соглашение о совместной реализации проектов на базе Novo Forecast Enterprise

ROXIT (входит в ГК «Корус Консалтинг») и Novo BI заключили соглашение о партнерстве по совместной реализации проектов на базе платформы прогнозирования спроса и планирования цепей поставок Novo Forecast Enterprise. В рамках сотрудничества компании будут совместно реализовывать проекты по автоматизации прогнозирования и планирования для розничных сетей, дистрибьюторов и производственных компаний. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Novo Forecast Enterprise — российская цифровая система интегрированного бизнес-планирования (IBP), разработанная Novo BI, резидентом «Сколково». Novo Forecast Enterprise охватывает ключевые процессы интегрированного бизнес-планирования: от прогнозирования спроса и управления запасами до планирования продаж, закупок, производства, промо и финансовых показателей.

Благодаря партнерству ROXIT может предлагать клиентам расширенный перечень решений, связанных с планированием спроса и цепей поставок: от аудита и построения процесса планирования до автоматизации процесса на базе Novo Forecast Enterprise и интеграции с учетными системами клиента.

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«Крупным игрокам сегодня нужны готовые решения, которые можно внедрять без многолетней разработки с нуля и при этом адаптировать к особенностям конкретного бизнеса. Novo Forecast Enterprise уже успешно работает с большим количеством компаний и стала привычной частью их ИТ-ландшафта. Это зрелая российская IBP-система с широкой функциональностью и возможностями настройки, которая успешно конкурирует с зарубежными решениями с точки зрения функциональности. Партнерство с Novo BI позволяет нам предлагать клиентам готовый цифровой инструмент для прогнозирования и бизнес-планирования», — сказала Ксения Роднова, генеральный директор ROXIT (входит в ГК «Корус Консалтинг»).

«Для нас важно работать с партнерами, которые компетентны в ИТ, и при этом понимают бизнес-потребности крупных компаний. У ROXIT большой опыт внедрения сложных решений и работы с крупным бизнесом. У Novo BI есть полнофункциональная IBP-система и сильная экспертиза в технологиях прогнозирования и планирования. Вместе мы сможем реализовывать больше проектов, сохраняя гибкость продукта и учитывая специфику задач каждого клиента», — сказал Евгений Непейвода, управляющий партнер Novo BI.

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