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«Почта России» доставила 126 млн писем в электронном виде

С начала 2026 г. «Почта России» доставила порядка 126 млн электронных заказных писем. Сервисом пользуются порядка 17 млн человек и организаций, включая суды и государственные службы. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

В 2025 г. «Почта России» доставила свыше 140 млн электронных заказных писем. Сервис обеспечивает удобный способ отправки и получения юридически значимых документов в электронной форме, используя учетную запись портала «Госуслуги».

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Отправка электронного заказного письма занимает всего две минуты, сохраняя при этом полную юридическую силу. Чтобы отправить письмо не нужно идти в отделение — достаточно смартфона или компьютера. Если адресат не пользуется сервисом, «Почта» распечатает письмо и доставит его в обычном конверте.

Каждое третье письмо «Почта России» пересылает в цифровом виде. Переход на безбумажные сервисы позволяет не только экономить время и деньги, но и деятельно поддерживать экологию. С начала 2026 г. благодаря электронным заказным письмам «Почта» сохранила от вырубки 43 тыс. деревьев, сэкономив около 3 т бумаги.

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