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МТС улучшила связь в самом большом районе Мордовии

МТС усилила сеть в Зубово-Полянском муниципальном районе республики Мордовия. Проведенные работы позволили улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое оборудование стандарта LTE в поселках Известь, Парца, Аким-Сергеевка и Ударный. Обновленная сеть МТС накрыла социальные учреждения, жилые дома, библиотеки, дома культуры, магазины и кафе, расположенные в поселках. Теперь около 4000сельских жителей могут на высокой скорости пользоваться онлайн-сервисами банков, «Госуслугами», находить нужную информацию для учебы и работы, листать соцсети и смотреть фильмы.

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Зубово-Полянский район — самый большой по территории в Мордовии. Основная его часть покрыта лесом, поэтому здесь исторически развивались деревообрабатывающие предприятия. Туристам он интересен природными локациями. Например, в Вышинском лесничестве можно увидеть торфяные болота, также район богат памятниками разных эпох — здесь находили стоянки, городища и клады. Благодаря связи МТС туристы могут комфортно строить онлайн-маршруты к местным достопримечательностям и делиться впечатлениями в соцсетях.

«Мы продолжаем усиливать сеть там, где это необходимо и закрывать немногие оставшиеся «белые пятна». В этом году МТС запустила базовые станции стандарта LTE во многих населенных пунктах региона. Работы были проведены в Ардатовском, Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, Лямбирском и в других районах. Обновление сети позволяет сельчанам пользоваться жизненно-важными цифровыми сервисами, а также технологией VoLTE, которая обеспечивает высокое качество звука и возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом», — отметил директор МТС в Мордовии Андрей Шишкин.

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