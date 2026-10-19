«ХайТэк» и НГТУ НЭТИ будут развивать ИИ в компьютерном зрении, обработке данных и робототехнике

Российский разработчик ИИ-ускорителей «ХайТэк» и Новосибирский государственный технический университет заключили соглашение о партнерстве. Главная задача сотрудничества – тестирование отечественных нейроускорителей LinQ, адаптация вузовских ИИ-алгоритмов под их архитектуру, подготовка кадров для работы с ИИ-железом, а также масштабный перевод инфраструктуры НГТУ на отечественную аппаратную базу. Об этом CNews сообщил представитель «ХайТэк».

Сотрудничество призвано решить задачу дефицита отечественных высокопроизводительных вычислительных решений, способных обеспечить обработку данных в реальном времени, конфиденциальную работу с чувствительной информацией и подготовку квалифицированных кадров в сфере ИИ и нейротехнологий.

Взаимодействие сторон будет строиться на научно-технических компетенциях НГТУ в сфере нейротехнологий и охватит несколько ключевых направлений.

Первое – развитие систем машинного зрения и интеллектуальной робототехники. Запланирован стратегический переход инфраструктуры НГТУ, включая системы видеонаблюдения и аналитики, на российские аппаратные платформы. В ближайшее время запланирована локализация работы около 100 вузовских нейросетевых моделей на чипах компании, а также проработка. Ускорители LinQ позволят обеспечивать необходимую производительность для обработки видеопотоков и данных с сенсоров в режиме реального времени на периферийных устройствах и автономных платформах. В частности, грузовой БПЛА «Сарма» и парк промышленных дронов планируется задействовать для испытания встраиваемых модулей LinQ HX в задачах автономной навигации, построения 3D-карт и мониторинга ЛЭП в реальном времени. Кроме того, нейросети неразрушающего контроля (исследования деформации рельсовой стали для РЖД) будут применяться для испытания систем видеоаналитики в жестких инфраструктурных условиях.

Второе – тестирование серверных конфигураций LinQ для конфиденциальной пакетной обработки данных, в том числе медицинских снимков и биосигналов, а также сложных вычислительных алгоритмов, требующих гибкой настройки под нестандартные задачи. Для проверки серверных платформ LinQ при конфиденциальной пакетной обработке медицинских снимков и биосигналов планируется использовать портативный анализатор дыхания и ИИ-модели проекта «МедБиоПром». Также будут применяться кастомные быстрообучаемые нейросети АВТФ НГТУ – для оценки гибкости компилятора LinQ на уникальных математических алгоритмах фильтрации аномалий.

Третье направление – встраивание ИИ-ускорителей LinQ в учебный процесс и лабораторную инфраструктуру вуза. В рамках федеральной образовательной программы Top-IT на базе университета будет создана специализированная лаборатория искусственного интеллекта. Благодаря этому студенты, аспиранты и молодые исследователи получат прямой доступ к передовому российскому оборудованию для оптимизации алгоритмов и проведения перспективных научных изысканий.

Четвертое направление – совместная реализация масштабных федеральных инициатив. Стороны намерены участвовать в программе «Приоритет-2030», а также подготовить заявку на создание Передовых инженерных школ (ПИШ) с потенциальным бюджетом проекта до 200 млн рублей в год. Во всех грантовых проектах «ХайТэк» планирует выступить в качестве официального индустриального партнера.

Заместитель генерального директора «ХайТэк» Александр Ляпидевский сказал: «Сотрудничество с НГТУ – это возможность соединить научную экспертизу университета с реальным опытом эксплуатации LinQ. Оборудование уже работает за пределами лаборатории, и сейчас наша задача – расширять его возможности за счет передовых научных разработок в области компьютерного зрения, робототехники и обработки данных, которыми обладает университет. Совместная работа дает нам два результата одновременно: с научной стороны – доступ к исследовательской базе и алгоритмам, которые можно интегрировать в архитектуру LinQ, с бизнес-стороны - понимание, как эти улучшения превращаются в конкретные продукты для рынка, от беспилотного транспорта до цифровой медицины».

Проректор по цифровизации НГТУ Иван Рева отметил: «Это соглашение открывает перед НГТУ новые возможности для прикладных исследований и подготовки квалифицированных инженерных кадров. Наш университет исторически силен в сфере автоматизации, робототехники и систем интеллектуального управления, и нам важно, чтобы студенты и молодые исследователи учились работать именно на российском оборудовании от программирования алгоритмов до их отладки под конкретную архитектуру. Появление ускорителей LinQ в лабораториях университета даёт возможность выстраивать полностью независимые в своём контуре решения – без оглядки на зарубежные компоненты и ограничения. Партнёрство позволит нам ускорить собственные научные разработки и даст студентам возможность создавать реальные промышленные решения на отечественном оборудовании».