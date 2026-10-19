CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

Группа «Черкизово» усилила защиту инфраструктуры с помощью решения Indeed Access Manager

Группа «Черкизово», производитель мясной продукции, внедрила программный комплекс Indeed Access Manager (Indeed AM) — решение многофакторной аутентификации от российского разработчика «Индид». Об этом CNews сообщили представители «Индид».

В структуру группы «Черкизово» входит множество предприятий, представленных в 20 регионах России со штатом более 40 тыс. сотрудников. Для эффективного управления производственными и бизнес-процессами компания активно использует современные цифровые технологии. Такая масштабная и территориально распределенная структура предъявляет повышенные требования к контролю доступа к ИТ-инфраструктуре: чем больше точек входа в корпоративные системы, тем выше риски, связанные с компрометацией учетных данных.

Внедрение Indeed AM позволило группе «Черкизово» выстроить единую централизованную систему усиленной аутентификации при локальном и удаленном доступе сотрудников к критически важным ресурсам. Все пользователи проходят единую процедуру проверки подлинности, что снижает риски несанкционированного доступа.

Встроенные в Indeed AM инструменты автоматизации повышают эффективность работы специалистов по информационной безопасности, снижают число ошибок, которые неизбежны при ручных операциях, и сокращают число рутинных операций в повседневной работе.

Indeed AM реализует второй фактор аутентификации при разных сценариях входа - с подтверждением одноразовым кодом или push-уведомлением. Доставка второго фактора пользователю осуществляется через удобное мобильное приложение Indeed Key.

«Вопрос защиты инфраструктуры и данных является для нас одним из приоритетных. Как крупный вертикально интегрированный холдинг, работающий в агропромышленном комплексе, мы не можем игнорировать растущие киберугрозы. Опыт использования Indeed AM показал, что данное решение в полной мере соответствует высоким стандартам информационной безопасности, принятым в группе «Черкизово», и всем регуляторным требованиям. Продукт Indeed AM обеспечивает надежную и безопасную проверку цифровой идентичности пользователей при доступе к корпоративным системам, позволяет нашим сотрудникам выбирать удобные им механизмы получения второго фактора, удобен в администрировании, а также полностью соответствует общему тренду, связанному с импортозамещением», – сказал Андрей Каширин, директор по информационной безопасности группы «Черкизово».

«Группа «Черкизово» – один из лидеров агропромышленного комплекса в России, демонстрирует то, как современные технологии применяются для повышения устойчивости бизнеса к актуальным угрозам. Учитывая масштабную распределенную структуру группы, для заказчика было особенно важно усилить контроль доступа к критически важным системам и снизить риски от несанкционированного доступа. Внедрение Indeed AM помогло выстроить единый процесс контролируемого доступа к корпоративным ресурсам, тем самым повысив устойчивость бизнеса к растущим информационным угрозам», – сказала Екатерина Бегунова, руководитель отдела продаж компании «Индид».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

После публикации CNews сотрудникам микроэлектронного НИИ «Прогресс» выплатили зарплату

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Российско-китайский суперапп «Молния» стал доступен в RuStore

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

Уходит в отставку вице-премьер Григоренко, курирующий ИТ. Его место займет замминистра финансов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще