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ГК Softline помогла «Хартии» автоматизировать определение судебного участка с помощью платформы Robin

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, помогла региональному оператору по обращению с отходами «Хартия» автоматизировать процесс определения территориальной подсудности адресов абонентов в Московской области. В рамках пилотного проекта было разработано решение на базе платформы интеллектуальной автоматизации Robin компании SL Soft fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline). Об этом CNews сообщил представитель Softline.

В результате заказчик получил возможность в автоматическом режиме распознавать и обрабатывать адресные данные. Решение запущено в полноценную эксплуатацию и корректно определяет судебный участок для 78% записей из тестовой выборки в 1 тыс. адресов, превышая целевой показатель в 75%.

До автоматизации специалисты «Хартии» вручную определяли территориальную подсудность каждого адреса с помощью ГАС «Правосудие» и дополнительных источников информации. При больших объемах данных такой процесс требовал значительных трудозатрат и увеличивал время обработки адресов.

В рамках проекта команда Robin (ГК Softline) перевела процесс в автоматизированный режим. Робот обрабатывает входной список, определяет судебный участок и формирует итоговый файл с необходимой информацией. Если данные отсутствуют в одном из источников, система использует альтернативные способы поиска, последовательно проверяя различные атрибуты адреса. Это позволяет повысить вероятность корректного определения участка.

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«Для нас было важно сократить трудозатраты на обработку адресов и повысить эффективность процесса. По итогам пилота решение превысило установленный целевой показатель, позволив автоматизировать определение судебного участка для большей части адресов из тестовой выборки», – сказал Сергей Евглевский, коммерческий директор компании «Хартия».

«Этот проект хорошо показывает, что эффективное применение платформы зависит не только от автоматизации последовательности действий, но и от способности системы обрабатывать нестандартные ситуации. В данном случае гибкая логика поиска позволяет работать с неполными данными и повышать точность определения судебного участка», – отметил Павел Сергеев, исполнительный директор Robin компании SL Soft fabricaONE.AI (ГК Softline).

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