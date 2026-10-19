CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

«Геоскан» раскрыл подробности проекта собственной ракеты-носителя

«Геоскан» представил проект собственной легкой ракеты-носителя. Она позволит компании активнее развивать собственную спутниковую группировку, а также выводить малые космические аппараты сторонних заказчиков. Первый пуск запланирован на 2031 г. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Ракета стартовой массой 55 тыс. кг будет иметь диаметр 2 м и длину 25,9 м. Она будет состоять из двух ступеней и оснащаться жидкостными кислородно-керосиновыми двигателями. Расчетная масса полезного груза составит 900 кг. Схема подачи топлива — насосная без дожигания.

На текущем этапе сформированы концепция ракеты, основные требования к ней и архитектура будущего ракетно-космического комплекса. Компания разрабатывает конструкторскую документацию и отдельные системы, проводит проектные и расчетные работы, изготавливает и испытывает экспериментальные узлы. В 2028-2029 гг. планируется провести первые огневые испытания, а в 2031 — выполнить первый пуск.

Помимо самой ракеты, «Геоскан» разрабатывает комплекс систем, необходимых для подготовки и проведения запусков. В него войдут производственная и испытательная база, наземный комплекс, системы логистики, запуска и телеметрии, а также средства управления и эксплуатации.

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз
Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз безопасность

При создании комплекса «Геоскан» планирует сочетать собственные разработки и промышленную кооперацию. Компания будет самостоятельно разрабатывать и контролировать ключевые системы и технологии, определяющие архитектуру ракеты, ее основные характеристики, стоимость, темпы производства и дальнейшее развитие. Готовые сторонние решения и компоненты планируется привлекать в тех случаях, когда они уже достаточно отработаны, а их самостоятельная разработка не дает существенных преимуществ и не создает критической зависимости от поставщика.

«Мы рассматриваем ракету-носитель как целостную систему, в которой решения на этапе проектирования напрямую определяют возможности производства, испытаний, запуска и дальнейшей эксплуатации. Поэтому при выборе технических подходов мы ищем оптимальный баланс на всех этапах жизненного цикла изделия», — сказал главный конструктор отдела космических ракетных комплексов ГК «Геоскан» Павел Пушкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

После публикации CNews сотрудникам микроэлектронного НИИ «Прогресс» выплатили зарплату

Активы МТС. Инфографика CNews

Российско-китайский суперапп «Молния» стал доступен в RuStore

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Уходит в отставку вице-премьер Григоренко, курирующий ИТ. Его место займет замминистра финансов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще