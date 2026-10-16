В Metrika42 появился ИИ-консультант для диагностики производительности и разбора прикладного кода

Компания Efsol представила новый функционал системы мониторинга производительности «1С» Metrika42 — интерактивного ИИ-консультанта. Теперь специалист может не только получать автоматический анализ инцидентов, но и напрямую задавать искусственному интеллекту вопросы о работе «1С», ошибках, проблемах производительности и прикладном коде. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

Новый инструмент дополняет существующий ИИ-анализатор инцидентов и помогает быстрее разбираться в показаниях мониторинга, понимать возможные причины отклонений и определять дальнейшие действия.

От автоматического анализа к диалогу с ИИ

Ранее в Metrika42 появился ИИ-анализатор инцидентов, который исследует проблемы производительности «1С», сопоставляет доступные диагностические данные и формирует отчет с вероятными причинами и рекомендациями по дальнейшей проверке. Теперь пользователям доступен еще один способ взаимодействия с искусственным интеллектом — общение с ИИ-консультантом в формате диалога.

Специалисту больше не обязательно начинать с полноценного расследования инцидента. Иногда задача проще: понять, что означает конкретный показатель, почему ухудшился APDEX, на что указывает ошибка или где искать причину длительного выполнения операции.

ИИ-консультант помогает разобраться в подобных вопросах, объясняет технические показатели понятным языком и подсказывает направления диагностики. При этом новый функционал не заменяет ИИ-анализатор инцидентов, а дополняет его. Анализатор предназначен для комплексного исследования конкретной проблемы, а консультант — для оперативного получения ответов на вопросы, которые возникают у специалиста в повседневной работе.

Помощь в диагностике производительности и ошибок «1С»

Одна из основных задач нового функционала — упростить интерпретацию данных мониторинга. Современные системы «1С» формируют большой объем технической информации: показатели APDEX, длительность операций, события технологического журнала, статистику блокировок, состояние серверов и СУБД.

Эти данные позволяют находить проблемы, но не всегда сразу понятно, какие отклонения действительно важны и что необходимо проверить. Теперь специалист может обратиться к ИИ-консультанту с вопросом на обычном языке. Например: Почему показатель APDEX снизился, хотя сервер не перегружен?; Что означает ошибка из технологического журнала «1С»?; Из-за чего может долго проводиться документ?; Как определить, проблема находится в запросе, блокировках или ресурсах сервера?; Какие особенности кода «1С» могут приводить к замедлению системы?

ИИ-консультант помогает интерпретировать симптомы, объясняет технические понятия и предлагает последовательность дальнейших проверок.

ИИ-консультант помогает работать с кодом «1С»

Еще одно направление нового функционала — консультации по прикладному коду «1С».

Причины низкой производительности нередко находятся не в серверном оборудовании, а в реализации запросов, обработок и регламентных заданий. При этом поиск проблемного участка требует понимания особенностей языка «1С», работы с данными и взаимодействия с СУБД.

С помощью ИИ-консультанта разработчики и специалисты сопровождения могут разбирать вопросы, связанные с производительностью запросов, обработкой больших объемов данных, блокировками и возможными ошибками в прикладной логике. Инструмент помогает объяснить возможные причины неэффективной работы кода и предлагает подходы к его оптимизации. Окончательное решение об изменениях остается за специалистом.

Дополнительный инструмент для ИТ-команд

Новый функционал ориентирован на администраторов «1С», разработчиков, инженеров сопровождения, специалистов технической поддержки и руководителей ИТ-подразделений. Для опытных специалистов ИИ-консультант становится дополнительным инструментом диагностики, который помогает быстрее проверять гипотезы и находить направления дальнейшего исследования.

Для менее опытных сотрудников он может выполнять роль технического помощника: объяснять сложные показатели мониторинга, расшифровывать ошибки и помогать разобраться в принципах работы системы.

«Мы хотим, чтобы Metrika42 не просто показывала человеку, что происходит с его системой «1С», но и помогала разобраться в этих данных. Раньше для этого нужно было самостоятельно изучать графики, технологический журнал, документацию и искать специалистов с нужной экспертизой. Теперь многие вопросы можно задать непосредственно ИИ-консультанту. При этом автоматический анализ инцидентов никуда не исчезает — мы дополняем его возможностью живого диалога. Наша цель — сделать профессиональную диагностику «1С» доступнее и удобнее для ежедневной работы ИТ-команд», — отметил Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.

Развитие Metrika42 как интеллектуальной системы диагностики

Появление ИИ-консультанта продолжает развитие Metrika42 от инструмента сбора и визуализации технических показателей к системе, помогающей специалистам интерпретировать данные и принимать обоснованные технические решения. Теперь в продукте доступны два взаимодополняющих сценария работы с искусственным интеллектом.

ИИ-анализатор инцидентов помогает исследовать конкретную проблему производительности, сопоставлять диагностические данные и формировать структурированный отчет с гипотезами и рекомендациями. ИИ-консультант позволяет задавать вопросы в свободной форме, получать пояснения по показателям мониторинга, обсуждать ошибки, особенности прикладного кода и возможные способы устранения проблем.

При этом рекомендации искусственного интеллекта остаются вспомогательным инструментом. Для подтверждения технической причины и внесения изменений в рабочую систему необходима проверка исходных данных и оценка специалиста.

Разработчики Metrika42 рассматривают развитие интеллектуальных инструментов как одно из направлений совершенствования продукта. Задача — помочь ИТ-командам быстрее переходить от обнаружения отклонения к пониманию его причин и выбору дальнейших действий.