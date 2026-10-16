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Уведомления от «Почты России» теперь на «Госуслугах»

«Почта России» и Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан запустили пилотный проект по информированию жителей через региональный портал и мобильное приложение «Госуслуги РТ». Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Теперь отслеживать письма и посылки стало удобно во всей региональной системе электронных услуг. На первом этапе такая функция появилась в чат-боте «Госуслуги РТ» в мессенджере «Макс».

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Почтовые уведомления будут приходить пользователям прямо в личный кабинет «Госуслуг». Сервис сообщит, когда отправление принято, доставлено в отделение, переадресовано, передано курьеру или выдано получателю. Клиент также сможет получать информацию о денежных переводах и контролировать срок хранения отправления. Благодаря сервису пользователям не нужно проверять информацию по трек-номерам или переходить между разными сайтами.

«Для клиентов новый сервис означает более простой и быстрый способ взаимодействия с «Почтой». Для «Почты» интеграция с платформой «Госуслуги Республики Татарстан» — возможность расширить каналы коммуникации и дополнительно повысить качество клиентского сервиса. Мы развиваем цифровые каналы и сервисы «Почты», а также интегрируемся с цифровыми платформами, востребованными у наших пользователей, чтобы стать еще ближе к клиентам», — отметил директор Блока по управлению онлайн-каналами Дахир Семенов.

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