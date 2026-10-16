«Цифровая логистика»: первый месяц обязательного ЭПД выявил системные проблемы и риски для бизнеса

Компания «Цифровая логистика», разработчик платформ versta.io и mestoX.ru, подвела итоги первого месяца перехода на электронные перевозочные документы (ЭПД). Объем выданных документов в электронном виде вырос за месяц более чем в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровая логистика».

С 1 сентября 2026 г. новые требования распространились на всех участников грузоперевозок – перевозчиков, экспедиторов, грузоотправителей и грузополучателей. По данным разработчика, в сентябре 2026 г. общее количество регистраций на платформах versta.io и mestoX.ru выросло на 24% – это в первую очередь компании, переходящие на ЭПД. При этом объем выданных электронных документов увеличился в 10 раз в сравнении с августом 2026 г. Эксперты компании ожидают, что к концу 2026 г. количество активных пользователей платформ увеличится еще минимум на 35-40%, поскольку многие логистические компании находятся на этапе адаптации к новым требованиям.

Тем не менее, первый месяц цифровизации в отрасли выявил серьезные организационные, технические и нормативные препятствия, которые компании преодолевают в режиме реального времени. Со стороны участников цепи поставок возникли задержки при выполнении новых требований. Грузоотправители медлили с подключением к системе, а грузополучатели первое время не подписывали накладные, откладывая переход на новые правила. Это привело к сложностям при закрытии документов перед налоговыми органами и бухгалтерией.

Кроме того, оказалось сложно организовать подписание документов в режиме 24/7. Склады работают круглосуточно, в то время как офисные сотрудники и уполномоченные лица доступны только в рабочее время. У грузчиков и складского персонала в большинстве случаев отсутствуют необходимые машиночитаемые доверенности (МЧД), квалифицированные электронные подписи, а также оборудованные рабочие места с компьютером и стабильным интернетом. В результате возникают существенные задержки при погрузке и выгрузке товаров во внерабочее время.

Также остаются вопросы с содержательным заполнением ЭТрН. По-прежнему возникают разночтения в интерпретации роли оператора склада, а также сложности с указанием страны происхождения груза, информацией о которой логисты владеют не всегда.

«Первый месяц обязательного перехода показал, что техническая и организационная готовность рынка отстает от законодательных требований. Послабление Минтранса до марта 2027 г. касается только дорожных проверок. При этом налоговые риски уже реальны: ФНС может отказать в признании расходов и вычетов по НДС, если перевозочные документы оформлены с нарушением новых правил. Кроме того, компании рискуют потерять крупных контрагентов, которые жестко требуют перехода на ЭПД. При этом мы наблюдаем на рынке ту же ситуацию, что в свое время была с роумингом или переходом на кадровый ЭДО – компании постепенно адаптируются к изменениям, и уже в течение года-двух это станет нормой», – сказал Валерий Геленава, сооснователь компании «Цифровая логистика».

«По нашим оценкам, 80% крупного бизнеса уже перешли на электронный документооборот и ежедневно создают ЭПД. Самым популярным документом остается электронное поручение экспедитору (ЭПЭ). Малый бизнес все еще в процессе перехода и, как мы полагаем, до 1 марта эта динамика продолжится. Однако даже среди тех, кто подключил ЭТрН, не все ею пользуются около 25% на текущий момент, – сказал Виктор Сизов, сооснователь компании «Цифровая логистика». – Мы ожидали больший объем, но поскольку по факту на мелкие и сборные грузы новые правила не распространяются, многие компании перешли на договоры возмездного оказания услуг, а некоторые даже занялись оформлением почтовой лицензии».

При этом, наибольшие сложности испытывают компании, работающие с привлеченным транспортом и малым бизнесом. Участники цепочек поставок, продолжающие использовать бумажные документы, уже сталкиваются с растущим давлением со стороны крупных заказчиков. С марта 2027 г., после окончания переходного периода для проверок, риски административной и налоговой ответственности существенно возрастут.