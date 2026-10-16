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Российский бизнес получил единый шлюз для управления ИИ-моделями, доступами, расходами и данными

На российском рынке появился «Кордон AI» – корпоративный шлюз для контроля расходов и данных при работе с ИИ. Продукт разработала компания «Вебпрактик», российский интегратор ИТ-решений для корпораций. Решение предназначено для компаний, которые уже используют несколько ИИ-моделей, корпоративные подписки, API-доступы, внутренние ИИ-сервисы. Об этом CNews сообщили представители «Вебпрактик».

«Кордон AI» разворачивается внутри корпоративного контура и становится единой точкой между сотрудниками, внутренними приложениями и ИИ-моделями. Шлюз управляет маршрутом каждого запроса: проверяет данные до выхода из корпоративного контура, применяет маскирование и лимиты, выбирает подходящую модель и фиксирует стоимость обращения. Благодаря OpenAI-совместимому API подключение не требует переработки существующих приложений.

Правила маршрутизации позволяют направлять простые задачи на более экономичные модели, а сложные — на более производительные. Для персональных и других чувствительных данных предусмотрено маскирование до передачи внешней модели, а отдельные категории информации можно обрабатывать только внутри корпоративного контура.

«Сегодня ИИ в компаниях похож на офис, где у каждого свой ключ от сейфа, а журнал посещений никто не ведет. Данные уходят в чат-боты, счета за подписки приходят в разные отделы, а служба безопасности узнает о новой нейросети последней. Мы сделали «Кордон AI», чтобы у компании появилась одна дверь к ИИ — с пропусками, охраной и кассой», — сказал Александр Букуров, CEO «Вебпрактик».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

От бесплатных open-source шлюзов «Кордон AI» отличается локализацией под российский корпоративный контур. Система маскирует персональные данные с учетом морфологии русского языка, работает с российскими моделями и провайдерами и маршрутизирует запросы по классу данных, включая обработку чувствительной информации только локальными моделями. Гардрейлы и механизмы контроля встроены в продукт и не требуют передачи запросов сторонним сервисам. Решение разворачивается on-premise, сопровождается российской командой и учитывает требования 152-ФЗ и приказа ФСТЭК №117.

Все обращения к моделям журналируются. Компания получает данные о пользователях, моделях, расходах и примененных политиках, события можно передавать в SIEM. «Кордон AI» доступен для внедрения в российских компаниях и может быть развернут на инфраструктуре заказчика.

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