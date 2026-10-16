ОДК внедрила российскую систему управления производством и цепочками поставок

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) внедрила на предприятиях российскую систему сквозного управления производством и цепочками поставок. Решение объединяет в едином цифровом контуре ключевые процессы — от закупок и производственного планирования до межзаводской кооперации и отгрузки готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Параллельно ОДК ведет опытно-промышленную эксплуатацию российского ПО в области PLM и CAD для проектирования двигателей.

Программы по цифровизации производства на предприятиях ОДК реализуются при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

ОДК завершила внедрение системы управления производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях, разработанную компанией «НПЦ «1С». Решение уже успешно эксплуатируется в корпоративном центре ОДК и на предприятиях «ОДК-Салют», «ОДК-СТАР» и «ОДК-Сатурн». Система объединяет все производственные процессы – от закупок до отгрузки готовой продукции – в единое информационное пространство, что позволяет в реальном времени отслеживать всю цепочку создания двигателя, планировать ресурсы и управлять межзаводской кооперацией.

«Благодаря полученной государственной поддержке, в рамках особо значимых проектов ОДК последовательно решает задачи обеспечения технологической независимости и импортозамещения в основных бизнес-процессах. Проект по доработке и внедрению системы управления производством и цепочками поставок завершен, достигнув девятого уровня технологической готовности. Это позволило сформировать единое информационное пространство для управления основными производственными процессами. Одновременно мы завершаем особо значимый проект для проектирования двигателей. Уже сегодня российские программные решения помогают нам эффективно управлять производством и создавать новые компоненты авиадвигателей. В дальнейшем мы планируем расширять функциональность этих систем за счет применения технологий искусственного интеллекта, способствующих принятию решений на основе данных», - отметил и.о. директора по цифровой трансформации ОДК Евгений Алексеев.

Проект по импортозамещению программных продуктов в области PLM (управление жизненным циклом продукции) и CAD (автоматизированное проектирование) реализуется совместно с российской компанией «Аскон» на платформе «Лоцман» с применением программы «Компас-3D». На предприятии ОДК-Авиадвигатель ведется опережающее внедрение этой программы. С ее помощью специалисты cпроектировали более 160 деталей и сборочных единиц, создав 3D-модели и сформировав конструкторскую документацию.

На сегодняшний день завершился пятый этап реализации особо значимого проекта. В 2026 г. в «ОДК-Авиадвигатель» начинается постоянная эксплуатация модулей ПО, предназначенных для управления инженерными данными и жизненным циклом, проектирования технологических процессов, а также создания, подготовки производства и изготовления деталей из полимерных композитных материалов. Следующим шагом будет тиражирование ИТ-решений на все предприятия ОДК.