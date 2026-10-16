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«Нанософт» и «Спрут-Технология» объявили о начале совместной работы для бесшовной интеграции проектирования и производства

«Нанософт» и «Спрут-Технология» объявили о начале совместной работы для бесшовной интеграции проектирования и производства. Ключевой целью сотрудничества станет глубокая интеграция САПР «nanoCAD Механика Pro» и CAM-системы «Спруткам».

Соглашение направлено на создание сквозной отечественной экосистемы для поддержки полного жизненного цикла изделия. Партнерство компаний «Нанософт» и «Спрут-Технология» объединит этапы конструкторской и технологической подготовки производства, устранив технологические барьеры между отделами.

Долгое время цифровизация машиностроения была сфокусирована преимущественно на задачах конструкторов. Новое технологическое решение ориентировано на задачи технологов ЧПУ и позволяет трансформировать процесс подготовки производства из последовательного в параллельный. Благодаря этой интеграции конструкторы и технологи получают возможность работать в единой цифровой среде практически в реальном времени.

Ключевые преимущества совместного решения:

Прямая передача геометрии без потерь. Исключение промежуточных этапов экспорта и импорта через нейтральные форматы (STEP, IGES и др.) сводит к нулю риск искажения моделей и значительно сокращает время запуска деталей в производство.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Полная ассоциативность данных. При внесении изменений в 3D-модель в «nanoCAD Механика Pro» траектории обработки и управляющие программы в «Спруткам» обновляются автоматически и бесшовно, исключая необходимость повторной настройки обработки с нуля.

Параллельный инжиниринг. Технолог может приступать к разработке управляющих программ для станков с ЧПУ и роботов еще до окончательного утверждения конструкторской документации.

Объединение флагманских решений «Нанософт» и «Спрут-Технология» обеспечит промышленные предприятия надежным отечественным CAD/CAM-стеком, ускорит вывод новой продукции на рынок и повысит общую операционную эффективность производств.

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